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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Valerien İsmael taraftarın seveceği bir hoca"

#Beşiktaş#Valerien İsmael#Ahmet Nur Çebi
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Valerien İsmael taraftarın seveceği bir hoca
İsmail ER

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün finansal şartlarına uygun, disiplinli, hırslı yapısı ve futbol bilgisi nedeniyle teknik direktör olarak Valerien İsmael ile anlaştıklarını söyledi.

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Çebi, Beşiktaş Dergisi’ndeki yazısında yeni teknik direktör ve ekibine başarılar dilerken şu ifadeleri kullandı: “Beşiktaş taraftarının da teknik direktörümüze destek olacağına inancım tamdır.

ESKi HOCALARA TEŞEKKÜRLER

Özkaynaklarımızı gözeterek, futbol akademimizi güçlendirmeye devam ederek, yarışmacı karakterimizden taviz vermeden, finansal
disiplinimizi koruyarak ilerlemeye devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden itibaren birlikte çalıştığımız Sergen yalçın ve Önder Karaveli hocalarımıza da emekleri için teşekkür ediyorum.

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Önder Karaveli hocamız, özkaynağımızdan A takımımıza futbolcu yetiştirmeye ve geliştirmeye devam edecektir. Taraftarlarımız ve kongre üyelerimiz bizim için ne kadar kıymetliyse; antrenörlerimiz, sporcularımız, yöneticilerimiz ve profesyonel çalışanlarımız da o kadar kıymetlidir.”

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#Beşiktaş#Valerien İsmael#Ahmet Nur Çebi

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