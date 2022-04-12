Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Valerien İsmael taraftarın seveceği bir hoca"

Çebi, Beşiktaş Dergisi’ndeki yazısında yeni teknik direktör ve ekibine başarılar dilerken şu ifadeleri kullandı: “Beşiktaş taraftarının da teknik direktörümüze destek olacağına inancım tamdır.
ESKi HOCALARA TEŞEKKÜRLER
Özkaynaklarımızı gözeterek, futbol akademimizi güçlendirmeye devam ederek, yarışmacı karakterimizden taviz vermeden, finansal
disiplinimizi koruyarak ilerlemeye devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden itibaren birlikte çalıştığımız Sergen yalçın ve Önder Karaveli hocalarımıza da emekleri için teşekkür ediyorum.
KARAVELi GENÇLERi A TAKIMA KAZANDIRACAK
Önder Karaveli hocamız, özkaynağımızdan A takımımıza futbolcu yetiştirmeye ve geliştirmeye devam edecektir. Taraftarlarımız ve kongre üyelerimiz bizim için ne kadar kıymetliyse; antrenörlerimiz, sporcularımız, yöneticilerimiz ve profesyonel çalışanlarımız da o kadar kıymetlidir.”