Beşiktaş'ın genç yıldız adayı Demir Ege Tıknaz'ın talihsiz sakatlığı

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Beşiktaş’ın altyapıdan A takım kadrosuna dahil ettiği oyunculardan olan Demir Ege Tıknaz, talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Siyah beyazlıların gelecek vaad eden oyuncularından olan 17 yaşındaki oyuncunun çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi.

Genç oyuncu son olarak Beşiktaş'ın Sivasspor ile oynadığı lig maçının kadrosunda yer almış ancak süre almamıştı.

Alman devi Borussia Dortmund'un Demir Ege Tıknaz ve Emirhan İlkhan ile ilgilendiği iddia edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, A takımla idmanlara çıkmanın büyük bir şans olduğunu dile getiren Demir Ege Tıknaz, şu ifadeleri kullanmıştı:

DEMİR EGE TIKNAZ: “10 NUMARA OYNUYORDUM, ŞİMDİ 6 NUMARADAYIM”

Antalya kampında yer almalarının büyük bir şans olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan 17 yaşındaki Demir Ege Tıknaz, “Bu kampa gelmek bizim için büyük bir şans. Burada özkaynaktan 5-6 oyuncu var. Necip abileri sayarsak 11-12 oluyor sayı. Burada olduğumuz için şanslıyız. Antrenmanlar çok tempolu geçiyor. Bizim için çok güzel bu durum. Önder hoca geldiğinde ben 10 numara oynuyordum. İlk geldiği günden bu yana benim üzerimde durdu ve ‘Seni 6 numarada oynatacağım. Daha fazla sertleşmen lazım’ dedi. Nitekim de öyle oldu, 6 numarada kendimi buldum diyebilirim. Önder hoca futboldan çok iyi anlıyor. Bu mevkide kendimi buldum diyebilirim. İlk antrenmandan bugüne kadar bana olan güvenini söyledi ve anlattı. Ben de onun yüzünü kara çıkarmamak için elimden geleni yapıyorum” demişti.

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“PJANİC’LE AYNI SAHADA OLMAK BÜYÜK ŞANS”

Örnek aldığı oyuncuların Pogba ve Busquets olduğunu açıklayan Demir Ege, “Hatta Önder hoca benimle konuştuğunda bana ‘Beyaz Pogba’ diyor. Takımda ise Pjanic’i örnek alıyorum. Her antrenmanda gözüm onda. Topu nasıl alıyor, ne yapıyor diye bakıyorum. Geçtiğimiz gün beni yanına çekti ve neler yapmam gerektiğine dair bilgiler verdi. Onun dışında Oğuzhan abi çok yardımcı oluyor, Umut abi çok yardımcı oluyor. Sakatlığı sebebiyle burada yok ama yardımcı oluyor. Necip abi yardımcı oluyor. Pjanic’le aynı sahada olmak benim için çok büyük bir şans. Messi ve Ronaldo’yla beraber oynamış bir isimden bahsediyoruz” açıklamasında bulunmuştu.

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Özkaynak projesinin kendi jenerasyonlarına denk gelmesinin büyük bir şans olduğuna da dikkat çeken genç yetenek, “Beşiktaş için de bizim için de iyi olacağını düşünüyorum. Kulüp için ekonomik bir gelir de olacaktır. Bizim yaptığımız performansla, Avrupa’ya satış durumları olabilir, A Milli Takım’a katkılarımız olabilir. Bu hem bizim için hem Beşiktaş için hem de Türk futbolu için önemli bir adım” diyerek devam etmişti.

“TARAFTARIMIZ GENÇLERE SABRETSİN”

Avrupa’da genç oyunculara daha erken şans verildiğine dikkat çeken Demir Ege Tıknaz, “Bence bu durum Türk futbolunun sorunuydu. 22-23 yaşındaki oyuncuya genç diyoruz. Avrupa’da bu yaştaki insanların yüksek fiyatlara satılması çok normal bir durum. İnşallah biz de Avrupa’dakiler gibi o şansı iyi değerlendirip ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz” şeklinde konuşmuştu.

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Taraftara da mesaj gönderen Demir Ege, “Ben bu kulübe 9 yaşında katıldım. Okuldan çıkıp idmana gidiyorduk, sonra eve dönüyorduk. Bu süreç devam ediyordu. Hep burada olmanın hayalini kuruyorduk. Taraftarlar da bizim için sabırlı olmalı. Bu bir anda olacak bir şey değil. Önümüzde Emirhan İlkhan örneği var. Bazen oynuyor, bazen oynamıyor, sahada olduğunda da iyi oynuyor. Sabretmeleri gerekiyor. Biz sahaya çıktığımızda elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullanmıştı.