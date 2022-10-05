Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu! "Valerien Ismael'e güvenimiz tam"

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi büyük emek vererek Ceyhun Kazancı ve Valerien İsmael’le özenle oluşturdukları takımın şampiyon olacağına yürekten inandıklarını söyledi. Çebi, Beşiktaş Dergisi’ndeki yazısında hocasına şu ifadelerle sahip çıktı: “Beşiktaş’ın çok iyi bir kadrosu ve başarılı olması için de çok iyi bir organizasyonu var. Ismael’e güvenimiz tamdır. Güvenimiz sebepsiz değildir. Çalışkanlığı, liderlik ruhu, futbolcularla iletişimi, güvenimizin başlıca sebepleridir.”

Herkesin övdüğü takım kurduk, hedef seyir zevki yüksek futbol izlettirmek

Beşiktaş Başkanı takıma katılan yeni transferlerini de şu sözlerle övdü:

“Gedson, Weghorst, Dele Alli, Cenk Tosun, Masuaku, Saiss, Redmond ve Muleka’yı kadromuza katarak, tüm spor otoritelerinin de övdüğü futbol karakterine sahip, yeni bir takım kurmuş olduk. Tayyip Talha Sanuç, Tayfur Bingöl, Kerem Atakan Kesgin ve Emrecan Uzunhan gibi ülkemizin genç yeteneklerini de kadromuza katarak geleceğe yatırım yaptık. Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan kadromuz ile futbolseverlerin sahada seyir zevki yüksek futbol seyretmelerini istiyoruz.”

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Özkaynak düzenine verdiğimiz önem eksilmedi ve eksilmeyecek

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş’ın özkaynak düzenine çok önem verdiklerini belirtirken “Buradan yetişen Necip Uysal’ın çalışkanlığı ve fedakarlığı, yeni yetiştirdiğimiz gençlerin de örnek alması adına bizim için bir hayli önemlidir.

‘Özkaynak düzenine verdiğimiz önem hiçbir zaman eksilmedi ve eksilmeyecek. Beşiktaş terbiyesi ile yetiştirdiğimiz Oğuzhan Akgün, Berkay Vardar, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin kulübümüzdeki gelişimlerine A Takım seviyesinde devam ediyorlar ve her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz.

Alan değil, üreten, oynatan, satan bir takım olmak ana amacımız

Rıdvan Yılmaz’ı Rangers’a, Emirhan İlkhan’ı Torino’ya ve Serdar Saatçı’yı da Braga’ya göndererek, uzun yıllar sonrasında belki de tarihimizde ilk defa bir sezon içerisinde özkaynak düzenimizden yetişmiş üç futbolcumuzu, hem de Avrupa’nın üst düzey liglerine transfer etmiş olduk.

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Bu politikamızı diğer tüm branşlarda da uygulayarak ‘alan değil üreten, oynatan ve satan’ bir kulüp hüviyeti kazanmak, kulübümüzün ana amacı olacaktır ve bizler de bu durumdan onur duyacağız” değerlendirmesini yaptı.