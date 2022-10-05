Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu! "Valerien Ismael'e güvenimiz tam"

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Valerien Ismael
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu Valerien Ismaele güvenimiz tam
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2022 07:00

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, zaman zaman eleştiri oklarının hedefi olan Fransız teknik direktöre sahip çıktı.

Haberin Devamı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi büyük emek vererek Ceyhun Kazancı ve Valerien İsmael’le özenle oluşturdukları takımın şampiyon olacağına yürekten inandıklarını söyledi. Çebi, Beşiktaş Dergisi’ndeki yazısında hocasına şu ifadelerle sahip çıktı: “Beşiktaş’ın çok iyi bir kadrosu ve başarılı olması için de çok iyi bir organizasyonu var. Ismael’e güvenimiz tamdır. Güvenimiz sebepsiz değildir. Çalışkanlığı, liderlik ruhu, futbolcularla iletişimi, güvenimizin başlıca sebepleridir.”

Gözden Kaçmasın

Inter, Barcelonayı Hakan Çalhanoğlunun golüyle devirdiInter, Barcelona'yı Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle devirdiHaberi görüntüle

Herkesin övdüğü takım kurduk, hedef seyir zevki yüksek futbol izlettirmek

Beşiktaş Başkanı takıma katılan yeni transferlerini de şu sözlerle övdü:

“Gedson, Weghorst, Dele Alli, Cenk Tosun, Masuaku, Saiss, Redmond ve Muleka’yı kadromuza katarak, tüm spor otoritelerinin de övdüğü futbol karakterine sahip, yeni bir takım kurmuş olduk. Tayyip Talha Sanuç, Tayfur Bingöl, Kerem Atakan Kesgin ve Emrecan Uzunhan gibi ülkemizin genç yeteneklerini de kadromuza katarak geleceğe yatırım yaptık. Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan kadromuz ile futbolseverlerin sahada seyir zevki yüksek futbol seyretmelerini istiyoruz.”

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Filenin Sultanları galibiyetle başladı Filenin Sultanları galibiyetle başladıHaberi görüntüle

Özkaynak düzenine verdiğimiz önem eksilmedi ve eksilmeyecek

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş’ın özkaynak düzenine çok önem verdiklerini belirtirken “Buradan yetişen Necip Uysal’ın çalışkanlığı ve fedakarlığı, yeni yetiştirdiğimiz gençlerin de örnek alması adına bizim için bir hayli önemlidir.

‘Özkaynak düzenine verdiğimiz önem hiçbir zaman eksilmedi ve eksilmeyecek. Beşiktaş terbiyesi ile yetiştirdiğimiz Oğuzhan Akgün, Berkay Vardar, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin kulübümüzdeki gelişimlerine A Takım seviyesinde devam ediyorlar ve her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz.

Alan değil, üreten, oynatan, satan bir takım olmak ana amacımız

Rıdvan Yılmaz’ı Rangers’a, Emirhan İlkhan’ı Torino’ya ve Serdar Saatçı’yı da Braga’ya göndererek, uzun yıllar sonrasında belki de tarihimizde ilk defa bir sezon içerisinde özkaynak düzenimizden yetişmiş üç futbolcumuzu, hem de Avrupa’nın üst düzey liglerine transfer etmiş olduk.

Haberin Devamı

Bu politikamızı diğer tüm branşlarda da uygulayarak ‘alan değil üreten, oynatan ve satan’ bir kulüp hüviyeti kazanmak, kulübümüzün ana amacı olacaktır ve bizler de bu durumdan onur duyacağız” değerlendirmesini yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Valerien Ismael

BAKMADAN GEÇME!

Şampiyon önce masayı devirdi sonra açık açık Hile var dedi Teknoloji satrancı öldürecek mi

Şampiyon önce 'masayı devirdi' sonra açık açık 'Hile var' dedi! Teknoloji satrancı öldürecek mi?

#Satranç
Bu bitkiler evinizde bulunuyorsa dikkat Faydaları saymakla bitmiyordu, kedimi öldürebileceğini hiç düşünmedim

Bu bitkiler evinizde bulunuyorsa dikkat! 'Faydaları saymakla bitmiyordu, kedimi öldürebileceğini hiç düşünmedim'

#Toksik Bitkiler
Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi Sağlıklı dil nasıl anlaşılır

Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi? Sağlıklı dil nasıl anlaşılır?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Şampiyon önce masayı devirdi sonra açık açık Hile var dedi Teknoloji satrancı öldürecek mi

Şampiyon önce 'masayı devirdi' sonra açık açık 'Hile var' dedi! Teknoloji satrancı öldürecek mi?

#Satranç
Bu bitkiler evinizde bulunuyorsa dikkat Faydaları saymakla bitmiyordu, kedimi öldürebileceğini hiç düşünmedim

Bu bitkiler evinizde bulunuyorsa dikkat! 'Faydaları saymakla bitmiyordu, kedimi öldürebileceğini hiç düşünmedim'

#Toksik Bitkiler
Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi Sağlıklı dil nasıl anlaşılır

Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi? Sağlıklı dil nasıl anlaşılır?

#Sağlık