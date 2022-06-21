Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Haris Seferovic ve Marko Arnautovic ile ilgileniyoruz | Son Dakika Transfer Haberleri

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Premier Lig'den küme düşen Burnley'de forma giyen Wout Weghorst ile anlaşma sağlayamayan Beşiktaş rotasını yeni forvetlere çevirdi.

Siyah-Beyazlı ekip Benfica'da top koşturan Haris Seferovic ve Bologna forması giyen Marko Arnautovic ile ilgileniyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi bugün yapılan Kulüpler Birliği toplantısının ardından konuştu.

Başkan Çebi, ”Haris Seferovic ve Marko Arnautovic gündemimizde olan forvet adaylarında ikisi. İki futbolcu için de girişimlerimiz var.” dedi.

Bologna'da forma giyen ve sözleşmesi süren Marko Arnautovic, geçtiğimiz yıl Geno formasıyla 33 maç 14 gol ve 1 asistle oynadı. Benfica'da forma giyen İsviçreli Haris Seferovic'in Portekiz ekibiyle sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor

30 yaşındaki futbolcu geçen sezon ligde 10 maçta sahaya çıkarken 3 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

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