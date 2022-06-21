Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Haris Seferovic ve Marko Arnautovic ile ilgileniyoruz | Son Dakika Transfer Haberleri

#Beşiktaş#Transfer#Transfer Haberleri
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Haris Seferovic ve Marko Arnautovic ile ilgileniyoruz | Son Dakika Transfer Haberleri

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Haris Seferovic ve Marko Arnautovic için girişimlere başladıklarını açıkladı.

Haberin Devamı

Premier Lig'den küme düşen Burnley'de forma giyen Wout Weghorst ile anlaşma sağlayamayan Beşiktaş rotasını yeni forvetlere çevirdi.

Siyah-Beyazlı ekip Benfica'da top koşturan Haris Seferovic ve Bologna forması giyen Marko Arnautovic ile ilgileniyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi bugün yapılan Kulüpler Birliği toplantısının ardından konuştu.

Başkan Çebi, ”Haris Seferovic ve Marko Arnautovic gündemimizde olan forvet adaylarında ikisi. İki futbolcu için de girişimlerimiz var.” dedi.

Gözden Kaçmasın

Abdülkerim Bardakçı nereye gidecek Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor... Transfer HaberleriAbdülkerim Bardakçı nereye gidecek? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor... Transfer HaberleriHaberi Görüntüle

Bologna'da forma giyen ve sözleşmesi süren Marko Arnautovic, geçtiğimiz yıl Geno formasıyla 33 maç 14 gol ve 1 asistle oynadı. Benfica'da forma giyen İsviçreli Haris Seferovic'in Portekiz ekibiyle sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor

 30 yaşındaki futbolcu geçen sezon ligde 10 maçta sahaya çıkarken 3 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

Haberin Devamı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Transfer#Transfer Haberleri

BAKMADAN GEÇME!

Bu yılın değil, son on yılın en etkili çalışması olabilir... Sigara bağımlılığına son mu

'Bu yılın değil, son on yılın en etkili çalışması olabilir...' Sigara bağımlılığına son mu?

#Bağımlılık Tedavisi
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

#Meteoroloji
Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar Cemal Metin Avcıya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar! Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

#Pınar Gültekin

BAKMADAN GEÇME!

Bu yılın değil, son on yılın en etkili çalışması olabilir... Sigara bağımlılığına son mu

'Bu yılın değil, son on yılın en etkili çalışması olabilir...' Sigara bağımlılığına son mu?

#Bağımlılık Tedavisi
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

#Meteoroloji
Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar Cemal Metin Avcıya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar! Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

#Pınar Gültekin