Abdülkerim Bardakçı nereye gidecek? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor... Transfer Haberleri

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Fenerbahçe , Galatasaray , Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer etmek istediği Abdülkerim Bardakcı'nın Konyaspor'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor. Transfer döneminin başlamasıyla beraber özellikle 4 büyüklerde yoğun bir trafik yaşanıyor. Ancak Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’da bilhassa bir isim öne çıkıyor. Tüm kulüplerin ilgi duyduğu, hatta resmi girişim bile başlattığı tek isim, şu anda Abdülkerim Bardakcı oldu

FENERBAHÇE'DEN 2.5 MİLYON EURO

27 yaşındaki savunmacı için Konyaspor'a ilk resmi transfer teklifini yapan takım Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler Abdülkerim Bardakcı için Konyaspor'a 2 milyon 500 bin euroluk bir transfer teklifinde bulundu. Fenerbahçe'de Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un sol ayaklı olması ve gelen raporu olumlu bulması nedeniyle Abdülkerim Bardakcı'ya onay verdiği öğrenildi.

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EN İYİ ÖNERİ GALATASARAY'DAN

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in telefonla aradığı Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'e diğer takımlardan daha iyi bir transfer teklifi sunduğu belirtildi. Sarı-kırmızılılar, yeşil-beyazlılara 3 milyon euroluk bonservis bedelinin yanı sırada takasta Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı da önerdi. Galatasaray'ın bir diğer transfer teklifi de 2 milyon 500 bin euro ile birlikte Olimpiu Morutan'ı kiralık vermek oldu.

BEŞİKTAŞ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Abdülkerim Bardakcı için Beşiktaş ve Trabzonspor'un da ilgisi bulunuyor. Siyah-beyazlılar, her ne kadar savunmaya Romain Saiss takviyesi yapsa da deneyimli savunmacıyı takip ediyor. Siyah-beyazlıların daha çok takas yolu ve bir miktar para ile Abdülkerim Bardakcı için Konyaspor'a teklifte bulunacağı belirtiliyor.

AVCI'NIN BEĞENDİĞİ İSİM

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da da Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın beğendiği isim olan Abdülkerim Bardakcı için listede yer alsa da herhangi bir resmi transfer teklifi ya da girişimin henüz olmadığı kaydedildi.

ABDÜLKERİM BARDAKÇI TRANSFERİ NE DURUMDA?

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Muhabirimiz Ali Naci Küçük aktarıyor:

"Abdülkerim Bardakçı'yı bütün büyük kulüpler istiyor. En rahat olan Konyaspor tabii ki. 5 milyon euro civarında rakamlar dönüyor, ben Galatasaray'ın buraya çıkacağını düşünmüyorum ana nabız yoklandığı doğru."



