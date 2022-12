Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: 'Derbileri yabancı hakemler yönetebilir'

Haberin Devamı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, hakem kadrosunun tamamen yenilenmesi yönündeki taleplerini yinelerken, “Genç hakemlerin önünü açın. Hata yapacaklarsa onlar yapsın. Derbileri yabancı hakemler yönetebilir” dedi. TRT Spor’a konuşan Çebi, tüm kulüplerin hakemlerden şikayetçi olduğunu belirterek, 8 Mart’ta bazı hakemlere görevden el çektirilmesiyle ilgili, “Benim dememle bunu yaptıklarını sanmıyorum. Hakemden şikayet etmeyen kulüp yok. Yanlış bir şey varsa müdahale edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Federasyona şov olsun diye gitmedim

Hakemliğin zorluklarını anlatan Çebi, “Adam ne yaparsa yapsın, bir taraf kaybedince suçu onda arıyor. Ben Beşiktaş’ın her sıkıntılı maçından sonra federasyona gittim ve ne düşündükleri sordum. Elini masaya vurmayla olsaydı bu sorun zaten çözülmüştü. Her başkan elini masaya vuruyor, bu sorun çözüldü mü?.. Her hakem sorunu yaşandığında bir başkanın yapması gerekenin fazlasını yaptım. Bunu şov olarak yapmadım. Giden hakemleri bana bağladılar. Gerçekte öyle bir şey yok” diye konuştu.

Batshuayi'nin Fener'de şansı yanında

Eski futbolcuları Michy Batshuayi’nin Fenerbahçe’de başarılı performans göstermesine değinen Çebi, “Transferde yüzde 100 başarılı olamazsınız. İşte geçen sezonki Alex Teixeira örneğin. Bazen tutmuyor. Batshuayi geçen sene bizde vura vura direkleri vurdu. Fenerbahçe’de bu sezon şansı yaver gitti” dedi. Çebi, Talisca’nın transferiyle gündemde olmadığını belirtirken, Aboubakar için, “Onun dönemi kapandı. Kendisiyle iyi bir kontat yapmıştık fakat Sergen hoca onun iyi niyetli olmadığını söyledi” diye konuştu.

Yabancı sınırı bize pahalıya patladı

Ahmet Nur Çebi, yabancı oyuncu kuralıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Yabancı sayısı ile ilgili tavrım net... ‘Bırakın alalım, gerekirse TFF ceza kessin, bunu bir fona koysunlar, yerli oynatanlar alsın’ dedik. Kabul görmedi. ‘9+2 yapalım’ dedik, kabul görmedi. Biz de 3-4 yerli aldık. Bu sınır bize pahalıya patladı. Bu olay, Türk futbolcusunun rekabet isteğini azaltmıştır. Bu saatten sonra yabancı kuralını çevirmeye kalkarsalar ben karşı çıkarım. 7+4 hatta 6+5 yapsınlar. İroni yapmıyorum.”

Kimseyi göndermedim, herkes kulüpten kendi gitmek istedi

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Başkanlığı süresince birlikte çalıştığı Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Önder Karaveli ve Valerien İsmael’in ayrılma nedenleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Çalıştığım tüm hocalara sonuna kadar destek oldum. İsmael ile ilgili projelerimiz vardı, sosyal medyanın onu yargılaması hocayı demotive etti. Hatay maçından sonra da Beşiktaş’a zarar vermek istemediğini söyledi ve istemeyerek de olsa gönderdik. Başka takımların hocasına yapılmayan eziyetler, İsmael’e yapıldı. Medyanın İsmael’e bu kadar hırçın davrandığını anlayamadım. Ben kimseyi göndermedim. Herkes kendi gitmek istedi.”

