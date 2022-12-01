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Beşiktaş'ta Jackson Muleka göze girdi

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Jackson Muleka#Süper Lig
Beşiktaşta Jackson Muleka göze girdi
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2022 07:00

Eleştirilen Kongolu futbolcu istanbulspor maçındaki performansıyla alkış aldı. Güneş oyuncusuyla ilgili “Muleka tekniğini ve zekasını birleştirdiğinde Weghorst, Cenk Tosun ile takımın önemli yükünü sırtlar. Kendisinden memnunum. Eksikleri var. Zamanla çözeceğiz” dedi.

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Beşiktaş’ta haftalardır eleştirilen Jackson Muleka önceki gün İstanbulspor ile yapılan hazırlık maçında performansıyla alkışlandı. Teknik direktör Şenol Güneş, bu oyuncunun çok yönlü özelliklere sahip olduğunu belirterek “Muleka tekniğini ve zekasını birleştirdiğinde Weghorst, Cenk Tosun ile takımın yükünü büyük ölçüde sırtlar. Kendisinden memnunum. Eksikleri var. Zamanla çözeceğiz” dedi.

GÜNEŞ, KATAR’DAKi OYUNCULARLA TEMASTA

Siyah beyazlı takımın İstanbulspor karşısında sergilediği futbolu beğendiğini ifade eden Güneş, özellikle genç oyuncuların adaptasyon açısından önemli bir hava kazandıklarını söyledi. Beşiktaş futbol takımının her geçen gün daha iyi bir performans yakalayacağına inandığını kaydeden Güneş, Dünya Kupası maçlarında görev alan oyuncuların form durumu hakkında da sürekli bilgi aldığını belirtti.

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#Beşiktaş#Jackson Muleka#Süper Lig

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