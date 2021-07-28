Beşiktaş - Başakşehir maçında Salih Uçan etkisiz kaldı

Spor Arena - Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul’da sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Başakşehir ile karşılaştı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ndeki müsabakayı, Kartal 1-0 kazandı. İlk 45 dakikada dengede geçen mücadele eden iki takımın antrenman yorgunluğu dikkat çekti. İkinci yarıda 48. dakikada Başakşehir ceza alanı içindeki şutunda Güven Yalçın tek golü attı: 1-0.

KİM NASIL OYNADI?

UTKU YUVAKURAN: Beşiktaş’ın başarılı genç kalecisi, yer tutuşu ve zamanlaması ile rakip kontrataklarda etkiliydi.

SALİH UÇAN: Arka adalesindeki sakatlığıma rağmen mücadele etti. Maçta etkili olamadı. Alanyaspor’daki performansı arandı.

GÖKHAN TÖRE: Sahada en iyi savaşan oyuncuların başında geldi. Hem teknik hem de fizik üstünlüğünü ortaya koydu ve hazır olduğunu gösterdi.

GÜVEN YALÇIN: 1 yıl aradan sonra siyah beyazlı formayı giymenin heyecanını yaşadı. Golün yanı sıra formunun zirvesindeydi.

YALÇIN İKİNCİ YARI TAKIMINI YENİLEDİ

Beşiktaş, Başakşehir karşısında mücadeleye Utku Yuvakuran, Necip Uysal, Welinton, Serdar Saatçı, Rıdvan Yılmaz, Josef, Salih Uçan, Adem Ljajic, Gökhan Töre, N’Koudou ve Güven Yalçın ilk 11’i ile başladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın 2. devrede 7 değişklik yaptı. Utku, Rıdvan, Josef, N’Koudou, Salih, Ljajic ve Serdar çıktı; Ersin, N’Sakala, Atiba, Kenan, Mehmet, Kartal ve Oğuzhan girdi.