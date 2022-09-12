Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu... İşte Beşiktaş Başakşehir maçı canlı yayın bilgileri

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İstanbul Başakşehir'i konuk ettiği son 10 Süper Lig maçını kaybetmeyen Beşiktaş, rakibine en son Ağustos 2010'da 2-0 mağlup oldu. O karşılaşma, aynı zamanda Boz Baykuşlar'ın Beşiktaş'ı lig tarihinde deplasmanda yenebildiği tek mücadeleydi. İstanbul Başakşehir'in 2011/12 sezonundan bu yana deplasmanda mağlup edemediği takımlar arasında en fazla konuk olduğu rakibi Beşiktaş ancak bu süreçte ziyaret ettiği 37 ekip arasında en fazla berabere kaldığı da yine siyah-beyazlılar. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri

İstanbul takımlarıyla oynadığı son sekiz Süper Lig maçının sadece ikisini kazanan Beşiktaş, bu iki galibiyeti de biri bu sezonki tek karşılaşmada olmak üzere Fatih Karagümrük karşısında aldı. Siyah-beyazlılar en son Ocak-Mart 2021'de üst üste iki İstanbul takımını yenerken; o sürecin ilk ayağında Fatih Karagümrük, ikinci ayağında ise İstanbul Başakşehir'i mağlup etmişti.

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Maçın oynandığı haftaya lider giren takımlara rakip olduğu son yedi Süper Lig karşılaşmasının sadece birini kazanan İstanbul Başakşehir, tek galibiyetini geçen sezon şampiyonluğu garantileyip sahaya çıkan Trabzonspor'u 3-1 yenerek aldı.

Bu sezon beş haftada 14 gol atan Beşiktaş, Süper Lig tarihinde ilk beş maçlar itibarıyla sadece bir sezonda daha yüksek sayıya ulaştı. Son dört maçta da 3+ gol atan siyah-beyazlılar, daha uzun bir seriyi en son 2012/13 sezonunda Samet Aybaba yönetiminde yaşadı.

Süper Lig'de ilk maçına çıktığı Şubat 2022'den bu yana en fazla toplam ve kafa golü atan oyuncu olan Jackson Muleka, bu sezon Beşiktaş formasıyla rakip filelere gönderdiği dört golün üçünü kafayla kaydetti.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı beş Süper Lig maçında da gole katkı sağlayan Wout Weghorst, Opta'nın bu alanda istatistik tutmaya başladığı 2014/15'ten bu yana bunu bir sezonun ilk altı haftasında da başaran ikinci oyuncu olmak istiyor. Beşiktaş'a karşı forma giydiği iki Süper Lig maçında üç gol atan Stefano Okaka'nın, Türkiye kariyerinde filelerini daha fazla havalandırdığı bir takım yok. Geçen hafta Alanyaspor filelerini havalandıran Serdar Gürler, Süper Lig'de ilk maçına çıktığı 2012/13 sezonundan bu yana 50 gole ulaşan altıncı Türk oyuncu oldu.

İLK 11'LER

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BEŞİKTAŞ: Emre, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Berkay, Salih, Gedson, Muleka, N'Koudou, Weghorst

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Ömer Dali, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut, Traore, Berkay, Mounir, Keny

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Başakşehir maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.