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Beşiktaş, Barcelona'yı ikna edemedi! Katalan devi fiyatını indirmedi, Oriol Romeu askıda kaldı

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#Transfer#Beşiktaş#Barcelona
Beşiktaş, Barcelonayı ikna edemedi Katalan devi fiyatını indirmedi, Oriol Romeu askıda kaldı
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2024 07:00

Beşiktaş yönetimi, İspanyol ön liberonun transferinde Katalan devini ikna edemedi. Siyah beyazlılar, Haziran 2026’ya kadar sözleşmesi bulunan Romeu için 2 milyon Euro önerirken, Barcelona 3.5 milyon Euro’dan geri adım atmayınca taraflar transferde anlaşma sağlayamadı.

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Ara transfer döneminde şu ana kadar sadece Adana Demirspor’dan ayrılan Jonas Svensson’u alan Beşiktaş’ta taraftarlar transfer beklerken yönetimin Barcelona’lı Oriol Romeu için yaptığı girişimler sonuçsız kaldı. Siyah beyazlılarda takıma liderlik edecek bir ön libero alınmasını isteyen Fernando Santos’un talebi üzerine yönetim Katalan devi ile temasa geçti.

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SON MAÇLARDA SÜRE ALMAKTA ZORLANIYOR

Bu sezon 15’i ilk 11’de olmak üzere Barça forması ile 21 maça çıkan ancak son karşılaşmalarda kadroya girmekte sıkıntı yaşayan Oriol Romeu’nun da takımdan ayrılma fikrine sıcak baktığı ifade edildi. Beşiktaş yönetimi de İspanyol futbolcu için kulübüne 2 milyon Euro önerdi.

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Ancak Barcelona sezon başında Girona’dan 3.4 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Romeu’yu göndermeye sıcak baksa da transfere ancak kendi istediği şartlarda onay vermeyi planlıyor. İspanyol devi Romeu’yu göndermek için 3.5 milyon Euro bonserviste ısrar ederken siyah beyazlılar rakamın düşürülmemesi nedeniyle bu oyuncunun transferini askıya aldı.

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#Transfer#Beşiktaş#Barcelona

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