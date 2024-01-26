Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic sözleşmesi feshedildi

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Beşiktaş, sakatlığı nedeniyle ameliyat olan yıldız ismin sözleşmesini sezon sonuna kadar dondurdu.

Beşiktaş Kulübü, Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan alınan Amir Hadziahmetovic’in yapılan MR görüntülemesinde tam kata yakın kısmi ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması saptandığını açıklamıştı. Uzun süre sahalardan uzak kalacak olan 26 yaşındaki futbolcu sezonu kapattı.

SÖZLEŞMESİ DONDURULDU

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'in sözleşmesini sezon sonuna kadar dondurdu.

Amir Hadziahmetovic bu sezon Beşiktaş'ta 30 maça çıktı. 26 yaşındaki ön libero bu mücadelelerde 6 asist üretti. Hadziahmetovic'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Bosna Hersekli orta sahanın güncel piyasa değeri 8 milyon euro.