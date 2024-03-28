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Beşiktaş Avrupa’da gelecek vadeden oyuncu arıyor

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#Beşiktaş#Süper Lig#Transfer
Beşiktaş Avrupa’da gelecek vadeden oyuncu arıyor
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2024 07:00

Beşiktaş geçen hafta genç futbolcu Fahri Kerem Ay ile profesyonel sözleşme imzalarken kulüp bu stratejiyi sürdürmeye devam edecek.

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Siyah beyazlılarda futbol şubesinden sorumlu yönetici Feyyaz Uçar yeni sezonda kadroda yerli oyunculara daha çok şans verileceğini belirtirken hem kendi öz kaynaklarından hem de Avrupa’da alt yapıdan yetişen gençleri takıma kazandıracaklarını ifade etti.

Samet Aybaba ile birlikte Avrupa’da yetenekli ve gelecek vadeden oyuncuları takip ettiklerinin altını çizen Uçar, “Şu anda listemizde İngiltere, Almanya, Avusturya, Hollanda’da tespit ettiğimiz futbolcular var “ yorumunu yaptı. Samet Aybaba ise yurt içinde özellikle Anadolu’da alt yapılarda önemli yetenekli isimleri de takip ettiklerini ve yoğun çalışma içinde olduklarını belirtti. 

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#Beşiktaş#Süper Lig#Transfer

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