Beşiktaş ateşle oynadı, Fenerbahçe lige tutundu

Moderatör: Adil DEMİRÇUBUK - 1- Galatasaray, 8 maçlık galibiyet serisi sonrası son 4 müsabakada üçüncü puan kaybını yaşadı. Terim puan kayıplarını bireysel hatalara ve şanssızlığa bağlarken, otoritelerden sert eleştiriler aldı. Sizce de Terim’de bir form düşüklüğü var mı?

MEHMET ARSLAN

FEGHOULİ VE ARDA KENARDA OLMAMALI

Soru: Radamel Falcao ve Mustafa Muhammed çift forvet oynuyorsa, onlara orta alanda servis yapacak oyuncular kim ya kimler olmalı? Yanıt 1: Kenarda, Feghouli ve Arda Turan gibi iki isim dururken, sahada asla Emre Akbaba ve Emre Kılınç olmamalı. Galatasaray’ın yenilgisindeki temel neden budur. Yani Fatih Terim’in tercihleri. Yanıt 2: Mağlubiyeti hep Galatasaray üzerinden okuyoruz ama Rizespor’un şahane mücadelesini de unutuyoruz galiba.

UĞUR MELEKE

DONK ÖN LİBERODA KULLANILABİLİR

Aslında Rizespor karşısında alınan 4-3’lük yenilginin temelinde şanssızlığın da Fatih Terim’in hatalarının da rolü var. Evet Marcao-Luyindama ikilisinin birer büyük hata yapıp iki gole sebebiyet vermesini öngörmeniz zor olabilir. Ama Galatasaray’ın ta Glasgow’daki Rangers maçına kadar geri sarabileceğiniz bir savunmadan çıkış sorunu da söz konusu. Sarı kırmızılılara önde baskı yapan hemen her takım sonuç alıyor. Özellikle Taylan oynamadığında oyun kurulumu daha birinci dakikadan S.O.S. vermeye başlıyor. Fatih Terim’in de aylardır bu soruna bir çözüm bulamamış olması kritik. Acaba sadece Taylan’ın oynamadığı maçlara özel olarak bir çözüm üretilemez miydi? Marcao’nun partnerinin Donk olması gibi. Ya da ön liberoda Donk’u kullanmak gibi.

GÜNTEKİN ONAY

ÇİFT SANTRFORLU SİSTEM ORTA ALANI ZAYIFLAŞTIRDI

G.Saray'ın müthiş bir ofansif kadrosu var. Ancak Fatih Terim; Arda Turan, Feghouli, Babel ve Onyekuru gibi isimleri yedek oturtmayı tercih

ediyor. Belhanda gönderildi ancak Gedson Fernandes teknik kalite olarak kesinlikle bir Belhanda değil. Çift santrforlu sistem de orta alanı zayıf kıldı ve G.Saray kalesinde 4 gol gördü. Luyindama tek hamleli bir stoper ve açık alanda çok hata yapıyor. G.Saray’ın özellikle Hatay deplasmanında işi çok zor.

2- Beşiktaş ile Fenerbahçe sezonun kader maçlarından birini oynadı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldılar. Derbide sergilenen futbolu nasıl buldunuz? Bu sonuç kime kazandırdı, kime kaybettirdi?

MEHMET ARSLAN

BEŞiKTAŞ ATEŞLE OYNADI

Çok keyif aldığım bir derbi oldu. Futbolcular (1 pozisyon dışında) sahtekarca kendini yere atmadı. Ve son dakikaya kadar heyecan vardı.

Fenerbahçe: Lige tam anlamıyla tutundu. Artık sezonun sonuna kadar bu yarışın içindeler.

Beşiktaş: Çok ciddi bir rakibini eleyebilirdi. Ama bu şansı kaçırdılar. “En azından yakalanmadık’ duygusu onlara yeter mi?” derseniz, yanıtım “Hayır” olur. Ateşle oynadılar.

UĞUR MELEKE

DERBiNiN TEK KUSURU 37 FAUL DÜDÜĞÜYDÜ

Şampiyonluk yarışının canlı kaldığı kesin. Ben hiç fena olmayan bir derbi izlediğimizi düşünüyorum, özellikle ikinci devrede. İlk 1 saat Beşiktaş, son yarım saatte Fenerbahçe galip gelebilecek kadar pozisyon buldular. Derbinin tek kusuru tam 37 faul düdüğüydü. Halil Umut Meler bence genel olarak fena değildi ama bu kadar çok faul düdüğü, maçın akışkanlığını çok aksatıyor maalesef.

GÜNTEKiN ONAY

BU BERABERLiK F.BAHÇE’YE YARAMADI

Beşiktaş, şampiyonluk kupasının kulpundan tutacağı maçta berabere kalarak büyük bir avantajı yitirdi. Siyah beyazlılar büyük bölümünde üstün oynadığı maçta özellikle 1-0 öndeyken yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. Fenerbahçe beraberliğe sevindi ancak rakibinin 11 maçı var ve kalan 10 karşılaşmada Beşiktaş’tan 6 puan fazla alması şart. Bu beraberlik kesinlikle Fenerbahçe’ye yaramadı.

3- Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin teknik direktörleri Sergen Yalçın ile Erol Bulut’un derbi maçtaki performanslarını değerlendirebilir misiniz? Oyun kurguları ve maç sırasında yaptıkları hamleler doğru muydu?

MEHMET ARSLAN

ALANYA’DA NASILSA F.BAHÇE’DE DE ÖYLE

Sergen Yalçın: Tüm planları tuttu. 2 şey hariç... Oyuncuların bireysel tercihleri ile harcadıkları net pozisyonlar. Bunlara belki bir şey yapamazdı ama ikincisi vahimdi. İkinci yarıda, Caner kendi kanadında cirit attı ama o bölgeye önlem alınmadı.

Erol Bulut: Alanya’nın hocası olarak Beşiktaş deplasmanında nasıl oynarsa, F.Bahçe ile de aynı sistemle oynadı. Yani, “Önce kaybetmeme” felsefesiyle.

UĞUR MELEKE

DERBiDE EROL BULUT KLASiĞi iZLEDiK

Beşiktaş’ın mütevazı sayılabilecek kadrosuyla son 2 aya ezeli rakiplerinin 3 ve 5 puan önünde girmesi takdire değer. Üstelik bir maçları da eksik. İlk 60-65 dakikada çok iyi oynadılar. Ama Sergen Yalçın’ın son yarım saatteki yönetimi başarılı değildi. Bir Erol Bulut dönemi klasiği olarak yine maçın ilk devresinde tutuk bir F.Bahçe izledik. İlk devreleri çöpe atıyor, ikinci yarılarda kaotik bir baskı kurup maçı çevirmeye çalışıyorlar.

GÜNTEKİN ONAY

FENERBAHÇE DAHA OFANSiF OYNAMALIYDI

Erol Bulut, şampiyonluk yarışındaki iddialarının devam edebilmesi için mutlak kazanmak zorunda oldukları maçın büyük bir bölümünde takımını savunmada tuttu. Kaleci Altay’ın inanılmaz kurtarışları sayesinde maçta kaldı. Puan olarak Beşiktaş’ın gerisinde olan Fenerbahçe, böylesine önemli bir maçta çok daha ofansif bir oyun ortaya koymalıydı. Bu açıdan şaşırdığımı söylemeliyim.

4- Ligin 31. haftası itibariyle toplam 27 teknik direktör, görevinden ayrıldı. Kayseri 5, Denizli 4, Erzurum, Gençlerbirliği, Kasımpaşa 3’er teknik adam ile çalıştı. Bu işin sonu nereye varacak? Futbol Federasyonu ne yapmalı?

MEHMET ARSLAN

YILDA EN FAZLA iKi HOCA DEĞiŞMELi

Türkiye'de bir teknik adam sezon boyunca ancak 2 takımla çalışabiliyor. O zaman şu soru akla geliyor: Niye kulüpler dilediği kadar teknik adam değişikliği yapabiliyor?

Çözüm: Kulüplere de sezon boyunca en fazla iki teknik adama çalışma zorunluluğu getirilmeli. Başkanlar suçu hocaya atıp sorumluluktan kurtulamazlar. Yanlış tercihlerinin bir bedeli olmalı. Ve o bedeli sadece teknik adamlar ödememeli.

UĞUR MELEKE

TEKNiK ADAMLAR DA DURUMU KANIKSADI

Kulüp başkanları artık teknik adam değiştirmekten hiç çekinmiyor, hatta teknik direktörler de bu durumu kanıksadı, acı çekmiyorlar. Geçen hafta Sheffield, Chris Wilder’ı gönderdiğinde ligdeki 8-10 teknik adam açıklama yaptı bu konuda. Alınacak önlem basit: TFF nasıl bir teknik adamı yılda 2 kulüple kısıtlıyorsa, bir kulübü de 2 teknik sorumlu imzasıyla kısıtlayacak. İkinciyi gönderen altyapı hocasıyla devam edecek.

GÜNTEKiN ONAY

ASIL SORUMLULAR KULÜP YÖNETiCiLERi

Süper Lig’deki teknik adam değişiklikleri abartılı derecede fazla. 21 takımın sadece 6’sı sezona başladığı hocayla devam ediyor. Ve üstelik daha sezonun bitmesine 11 hafta var. Korkarım ki bir rekora doğru gidiyoruz! Ne yazık ki kulüpler futbol ve sportif kültürden yoksun kişiler tarafından yönetiliyor. Her ne kadar teknik adamların yeterliliği tartışılsa da yöneticiler bu durumun asıl sorumlusudur.

5- A Milli Takım’ın Hollanda, Norveç ve Letonya maçları için belirlenen kadrosunu nasıl buldunuz? Özellikle Şenol Güneş’in forvet seçimleri eleştiriliyor. Bu üç maçta milli takımdan beklentileriniz nedir?

MEHMET ARSLAN

ÜÇ MAÇTA 7 PUAN ALMAK HAYAL DEĞiL

Öyle yoğun bir lig yaşıyoruz ki, bir anda milli hafta araya girince adapte olmakta zorlandık. Şenol Güneş, A Milli Takım’ın başında başarılı bir teknik adamlık sergiliyor. Uluslar Ligi başarısızlığı bunu gölgeleyemez. Ben, Hollanda, Norveç ve Letonya maçlarında en az 7 puan kazanacağımızı düşünüyorum. Yanılır mıyım, bu elbette mümkün. Ama sahip olduğumuz yetenekler bana bu duyguyu veriyor.

UĞUR MELEKE

SERDAR DURSUN VE RIDVAN DA OLMALIYDI

Güneş’te de Terim dönemine benzer bir durum var. Milli takımda bir kulüp havası yaratmak istiyor. Oyuncuların form durumlarındaki iniş-çıkışa bakmadan aynı kadroyu çağırmaya gayret ediyor. O yüzden de her kadro açıklandığında çağırılmayanlarla ilgili isyan oluşuyor. Ben Güneş’i anlıyorum. Ama yeni bir turnuvaya girerken 1-2 yeni yüz ekleyebilirdi. Serdar Dursun ve Rıdvan Yılmaz’ı görmek isterdim kadroda.

GÜNTEKİN ONAY

ENES ÜNAL DIŞINDA TARTIŞILACAK iSiM YOK

Şenol Güneş’in santrfor bölgesinde bu sezon La Liga’da 20 maçta sadece 1 gol atabilen Enes Ünal’ı A Milli Takım’a çağırması elbette ki tartışılır. Ancak onun dışında Güneş’in, performans ve form odaklı futbolculardan oluşan bir kadro belirlediğini düşünüyorum. Lig maçlarının böylesine yoğunlaştığı bir dönemde futbolcuları milli maçlara tam anlamıyla konsantre etmek oldukça güç. Şenol Hoca’nın işi çok zor.

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