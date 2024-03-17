Beşiktaş - Antalyaspor maçının son dakikasında yaşanan penaltı pozisyonu için kim, ne dedi? 'Eğer gol verilseydi...'

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Beşiktaş ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçta kazanan taraf 2-1'lik skorla Antalyaspor oldu. Bu skorun ardından üst üste 3. mağlubiyetini alan siyah - beyazlıların son dakikada kaçırdığı penaltı ise gündeme damgasını vurdu.

Beşiktaş, karşılaşmanın 90+5. dakikasında Mert Günok'un kafa vuruşu sonrası Naldo'nun eline temas eden topun ardından VAR müdahalesiyle penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Milot Rashica'nın vuruşu ise geçersiz sayıldı. beIN Trio ekibi, bu pozisyonu değerlendirdi.

"PENALTI KARARI..."

90+5. dakikada Beşiktaş'ın kazandığı penaltıda karar doğru mu?

Bahattin Duran: "Naldo elle oynadı. Mert çok iyi yükseldi. Arkadaşına basarak yükselseydi bu bir ihlal olurdu. Naldo'nun kolları doğal konumda değil, açık. Arkası dönük olsa bile kol açık, penaltı doğru karar."

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Deniz Çoban: "Penaltı bu."

Bülent Yıldırım: "Bu sıçrama bana çok doğal gelmedi. Temas noktası doğru, kollar doğal konumda değil. Penaltı kararı doğru."

"GOL İPTALİNDE HİÇBİR PROBLEM YOK"

90+11. dakikada Rashica'nın geçersiz sayılan penaltı vuruşunda karar doğru mu?

Deniz Çoban: "İleriye doğru hareket eden top, tekrar oyuncuya temas ediyor. Bu bir endirekt serbest vuruştur. Hakemi bu kararı sahada verdiği için kutluyorum. Bütün oyuncular hakemin etrafında, buna sarı kart veremiyorsanız bir daha hiçbir şeye sarı kart veremezsiniz. Oyunu bitiriş şeklini de kimse anlayamadı, bunu çok iyi anlatmalısınız."

Bahattin Duran: "Karar doğru, her iki ayağıyla birlikte topla oynuyor. Bir ayağı, sonra kaydıktan sonra diğer ayağına da top temas ediyor. Bazı açılardan direkt gitmiş gibi görünüyor ancak Rashica iki defa topa dokunuyor. Top yön değiştiriyor. Kramponun ucuna temas ediyor."

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Bülent Yıldırım: "Yüzde yüz doğru bir karar. Gol iptalinde hiçbir problem yok. Zaten gol verilseydi de VAR iptal ederdi."