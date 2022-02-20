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Beşiktaş - Altay maçı sonrası Güntekin Onay'dan Önder Karaveli'ye çağrı!

#Beşiktaş#Altay#Beşiktaş-Altay
Beşiktaş - Altay maçı sonrası Güntekin Onaydan Önder Karaveliye çağrı

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş'ın Altay'ı evinde 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayı, Hürriyet yazarları Güntekin Onay ve Uğur Meleke köşelerinde değerlendirdi.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında Altay'ı 1-0 mağlup ederek 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Galibiyet golünü 64. dakikada Domagoj Vida kaydetti.

Hürriyet yazarları Güntekin Onay ve Uğur Meleke, bu karşılaşmayı köşelerinde değerlendirdi.

GÜNTEKİN ONAY: İKİNCİ GOLÜ ATMAK YASAK MI?

Beşiktaş 1-0’ı bulana kadar hayli bocaladı. Özellikle ilk yarıda yavan bir futbol izledik. Altay kalesine en yakın pozisyonda oynayan Güven Yalçın çok fazla top kaybı yaptı, hemen her topu ezdi ve Beşiktaş rakip ceza alanı içinde etkinlik sağlayamadı. Kerem ve Ghezzal ile ısrarla sağ kanadı kullanan siyah beyazlılar, ilk yarıda Alex ve Kenan ile bulduğu 2 pozisyondan sonuç alamadı.

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2 KEZ DiREK, 2 KEZ LiS

İkinci yarıda daha baskılı görünen Beşiktaş, Kenan ve Güven’in final bölgesindeki beceri eksikliğini hissetmeye devam etti. Bu tabloda siyah beyazlılar, golü Alex Teixeira’nın bireysel becerisi veya duran toptan bulacaktı. Nitekim Vida’nın kornerle gelen golü Kartal’ı öne geçirdi. Bu golün sonrası Necip-Atiba değişikliği ile daha yüksek pas kalitesine ulaşan ve topun hızını artıran Beşiktaş, üst üste net pozisyonlar yakaladı. 2 kez direği, 2 kez de kaleci Lis’i geçemedi.

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ALEX iYiYDi AMA...

Maçın iyilerinden Alex Teixeira dün çok fırsat yakaladı ve fiziksel olarak her geçen gün daha iyiye gidiyor. Dün Welinton ve Vida da iyi bir maç çıkartırken genç Kerem oynadığı futbolla yine göz doldurdu. Son bölümde Beşiktaş’ın artık kronikleşen sancıları yine yoğun bir şekilde hissedildi. Altay’ın baskısından çıkamayan Beşiktaş, Paixao ve Kappel ile İzmir ekibine son anlarda 2 pozisyon verdi.

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FELAKETiN KIYISINDAN DÖNDÜ

Önder Karaveli, 1-0 öne geçtiği zaman ikinci golü bulmanın yollarını mutlaka bulmalı. Beşiktaş, maçların son 10 dakikasında rakiplerine çok fazla teslim oluyor. Bu kadar pozisyon kaçıran Beşiktaş, ikinci golü bulamayınca yine Malatya ve Rize’deki gibi bir felaketle yüzleşmeye çok yaklaştı. Beşiktaş kazandı fakat maçların son dakikalarında neden bu kadar zorlandığını sorgulamalı.

UĞUR MELEKE: KORNERLERDE HAVANIN SAVUNULDUĞU LİG

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Beşiktaş’ın bu sezonki oyununun dört ana arteri yani kanı kalpten diğer organlara taşıyan ana damarı var: Pjanic, Ghezzal, Rosier ve Rıdvan... Eğer bu dördü sahada olmazsa kan yine damarları dolaşıyor, ama yavaş ve hedefsiz.

Dün Beşiktaş’ın ana top dağıtıcı dörtlüsünün üçü sahada yoktu, ev sahibi ekip ilk 1 saatte topa sahip olsa da oyunu anlamlandıramadı. Böyle bir maç, ya bir Ghezzal sihriyle ya da bir duran topla çözülecekti. Öyle de oldu. Dünkü maçın 4 dakikalık özeti yapılsa bunun 3 dakikası muhtemelen Ghezzal’in ortalarından üretilen pozisyonlardan ibaret olacaktır.

GEÇEN SEZONLA BAĞ KOPTU

Beşiktaş bu sezon başında kalbini, hem bir numaralı bitiricisi, hem de bir numaralı oyun kurucusu Aboubakar’ı kaybetti. Aboubakar’ın yeri doldurulamadığı için geçen sezonla bağ koptu, Batshuayi-Larin’in de düşük konsantrasyonlu futbolları düşüşü hızlandırdı. Dün santrfor bölgesinde başlayan Güven’den umutluydum ancak genç oyuncunun çeviklik-çabukluk çalışmaları yapması lazım.

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Güven saklanmıyor, gizlenmiyor. Topla kritik noktalarda buluşuyor, sadece bitirmek değil, başlatmak için de çabalıyor. Bence oyunu anlıyor, boşlukları doğru yorumluyor. Ancak çok kritik bir eksiği var: Çok yavaş... Biraz daha hızlanması gerek. Hızla kastım asla uzun mesafe koşuculuğu değil, süratli olmak değil. Çabuk olmak. Çabuk davranmak. Güven hızlı düşünüp, yavaş uygulayan bir futbolcu.

ViDA DAHA ÖNCE DE ATABiLiRDi

Altay’ın Vida’dan 64’te yediği gole de bir parantez açmak lazım... Vida 58’de zaten bomboş pozisyonda bire bir aynı golü atacaktı, top omzuna çarptı. 64’te attı. Çünkü aynen Beşiktaş gibi Altay da alan savunması yapıyor. Lakin golleri alanlar değil, adamlar atıyor!

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İddialıyım, Türkiye’de teknik adam ve kadro istikrarı olmayan hiçbir kulüp alan savunmasını beceremez. Onlar kornerlerde havayı savunurken, arkadan gelenler atmaya devam edecekler golleri.

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#Beşiktaş#Altay#Beşiktaş-Altay

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