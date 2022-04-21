Beşiktaş Alex Teixeira kararını verdi! Menajerini İstanbul'a çağırdı ve...

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Beşiktaş’ta perfomansı en çok tartışılan isimlerin başında gelen Alex Teixeira için ayrılık çanları çalmaya başladı. Bu sezon 24’ü ligde olmak üzere 29 resmi maçta görev almasına karşın sadece 4 gol, 1 asistlik katkı veren Brezil yalı futbolcu son 6 maçta suskun kalırken Giresun deplasmanında takımın en çok eleştirilen isimlerinin başına geliyordu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Sambacı’nın geleceğini görüşmek üzere menajeri İstanbul'a davet edildi.

3 ÜLKEDEN TALİBİ VAR

Siyah beyazlı takımın sportif direktörü Ceyhun Kazancı, Teixeira'nın kaliteli ve teknik özelliklere sahip bir futbolcu olduğunu ancak yeni sezonda koşan, mücadele eden ekip oluşturmayı planlayan Valerien Ismael’in sistemine uymadığını belirterek menajerinden oyuncusuna kulüp bulmasını istediği öğrenildi. 32 yaşındaki futbolcunun menajerinin ise Alex’e Katar, Suudi Arabistan ve Çin’den teklifler geldiğini aktardığı ifade edildi.

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BEDELSİZ ALINDI

Beşiktaş bedelsiz kadrosuna kattığı ve 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Sambacı’nın ayrılması durumunda hem bonservis kazanacak hem de yıllık 3 milyon Euro’yu aşan maaş yükünden kurtulmuş olacak. Oluşan kaynak da Ismael’in sistemine uyan bir isim için kullanılacak.

Siyah beyazlı yönetimin yıldız ismin menajerine “Size her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız” dediği belirtildi. Teixeira’nın durumunun en geç haziran ayı içinde kesinleşmesi bekleniyor.