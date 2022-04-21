Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş Alex Teixeira kararını verdi! Menajerini İstanbul'a çağırdı ve...

#Beşiktaş#Alex Teixeira#Transfer
Beşiktaş Alex Teixeira kararını verdi Menajerini İstanbula çağırdı ve...
İsmail ER

Beşiktaş, beklentilerin çok uzağında kalan Alex Teixeira ile devam etmek istemiyor. Valerien Ismael’in sistemine uymadığı belirtilen Alex Teixeira’nın menajeri yönetim tarafından İstanbul’a çağrıldı ve oyuncusuna kulüp bulması istendi. Siyah beyazlılar, Katar, Suudi Arabistan ve Çin’den teklifler alan Sambacı’nın satışından kâr elde etmeyi planlıyor.

Haberin Devamı

Beşiktaş’ta perfomansı en çok tartışılan isimlerin başında gelen Alex Teixeira için ayrılık çanları çalmaya başladı. Bu sezon 24’ü ligde olmak üzere 29 resmi maçta görev almasına karşın sadece 4 gol, 1 asistlik katkı veren Brezil yalı futbolcu son 6 maçta suskun kalırken Giresun deplasmanında takımın en çok eleştirilen isimlerinin başına geliyordu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Sambacı’nın geleceğini görüşmek üzere menajeri İstanbul'a davet edildi.

3 ÜLKEDEN TALİBİ VAR

Siyah beyazlı takımın sportif direktörü Ceyhun Kazancı, Teixeira'nın kaliteli ve teknik özelliklere sahip bir futbolcu olduğunu ancak yeni sezonda koşan, mücadele eden ekip oluşturmayı planlayan Valerien Ismael’in sistemine uymadığını belirterek menajerinden oyuncusuna kulüp bulmasını istediği öğrenildi. 32 yaşındaki futbolcunun menajerinin ise Alex’e Katar, Suudi Arabistan ve Çin’den teklifler geldiğini aktardığı ifade edildi.

Haberin Devamı

BEDELSİZ ALINDI

Beşiktaş bedelsiz kadrosuna kattığı ve 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Sambacı’nın ayrılması durumunda hem bonservis kazanacak hem de yıllık 3 milyon Euro’yu aşan maaş yükünden kurtulmuş olacak. Oluşan kaynak da Ismael’in sistemine uyan bir isim için kullanılacak.

Gözden Kaçmasın

Sezon sonu sözleşmesi biten futbolcular | İlk transfer Acun Ilıcalıdan İşte serbest piyasa...Sezon sonu sözleşmesi biten futbolcular | İlk transfer Acun Ilıcalı'dan! İşte 'serbest' piyasa...Haberi görüntüle

Siyah beyazlı yönetimin yıldız ismin menajerine “Size her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız” dediği belirtildi. Teixeira’nın durumunun en geç haziran ayı içinde kesinleşmesi bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Alex Teixeira#Transfer

BAKMADAN GEÇME!

Kiracıların yeni çilesi: Ara zam baskısı

Kiracıların yeni çilesi: Ara zam baskısı

#Kiralık Ev
Elon Musk ne söyledi, ne yaptı Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

Elon Musk ne söyledi, ne yaptı? Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

#Elon Musk
Abdülhamid’in kayıp çantası... Asırlık gizem bu kez paha biçilemez bir elmas ile gündemde...

Abdülhamid’in kayıp çantası... Asırlık gizem bu kez paha biçilemez bir elmas ile gündemde...

#2. Abdülhamid

BAKMADAN GEÇME!

Kiracıların yeni çilesi: Ara zam baskısı

Kiracıların yeni çilesi: Ara zam baskısı

#Kiralık Ev
Elon Musk ne söyledi, ne yaptı Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

Elon Musk ne söyledi, ne yaptı? Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

#Elon Musk
Abdülhamid’in kayıp çantası... Asırlık gizem bu kez paha biçilemez bir elmas ile gündemde...

Abdülhamid’in kayıp çantası... Asırlık gizem bu kez paha biçilemez bir elmas ile gündemde...

#2. Abdülhamid