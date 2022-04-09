Beşiktaş-Alanyaspor maçına Michy Batshuayi damgası! Valerien Ismael sonrası...

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Beşiktaş ile Alanyaspor'un kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 32. hafta maçında Michy Batshuayi'nin performansı çok konuşuldu.

ISMAEL'İN İLK İÇ SAHA MAÇI

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Valerien Ismael, ilk kez bir iç saha maçında takımının başında yer aldı. Beşiktaşta göreve gelmesinin ardından ilk karşılaşmasına Trabzonspor deplasmanında çıkan Fransız teknik adam, Alanyaspor maçıyla iç sahada ilk kez bir karşılaşmada görev yaptı.

Ismael, daha önce stadyumda taraftara açık olarak yapılan antrenmanda taraftarla buluşmuştu. Siyah-beyazlı taraftarlar, maç başlamadan önce Fransız teknik adam lehine uzun süre tempo tuttu.

DOLU TRİBÜNLERE KARŞI

Beşiktaşın Aytemiz Alanyasporu konuk ettiği karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarlar tribünleri doldurdu. Hafta ortasında Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla Beşiktaşlı taraftarları karşılaşmaya davet etmişti. Taraftar gruplarının yaptığı programlarla birlikte, karşılaşma öncesinde satışa çıkartılan biletlerin büyük çoğunluğu tükendi. Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde takımlarına büyük destek gösterdi ve sevgi gösterilerinde bulundu.

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BATSHUAYI'YE ÖVGÜLER

Son dönemde kaçırdığı goller sebebiyle taraftarın eleştirilerine maruz kalan Batshuayi, Alanyaspor maçında övgüleri topladı.

Süper Lig'de geçen hafta oynanan maçta Trabzonspor'a karşı penaltı kaçıran ve sonrasında tepki gören yıldız oyuncu, Vodafone Park'ta gollerini sıraladı.

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EN HIZLI GOL

Karşılaşmanın henüz başında sahneye çıkan Batshuayi, 1 dakikada 11 saniyeyle Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'deki en erken golünü rakip filelere gönderdi.

28 yaşındaki futbolcu, 43. dakikada bir kez ağları havalandırdı ve taraftarlarını sevindirdi.

VALERIEN ISMAEL ETKİSİ

Beşiktaş'ta geçen hafta Valerien Ismael dönemi başlarken Batshuayi'nin bu performansında 46 yaşındaki teknik adamın etkisinin büyük olduğu yönünde sosyal medyada paylaşımlar yapıldı.

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GOL KRALLIĞI YARIŞINDA

Süper Lig'deki gol sayını 14'e çıkaran tecrübeli oyuncu, krallık yarışında 15 gollü El Kaabi'yi yakından takip ediyor.

'DUBLE' USTASI

Bu sezon Süper Lig'de Michy Batshuayi'den daha fazla maçta 2+ gol atan bir oyuncu bulunmuyor. Bunu Pohjanpalo ile 4'er kez başardılar.

GHEZZAL ASİSTLERİNE DEVAM EDİYOR

Batshuayi'nin performansı dikkat çekerken Rachid Ghezzal da asistlerine devam ediyor. Cezayirli yıldız, Galatasaray, Hatayspor, Trabzonspor ve Alanyaspor karşılaşmalarını boş geçmedi ve son 4 maçta 4 asist yaptı.