Beşiktaş 4-1 Alanyaspor (Maçın özeti)

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Beşiktaş ile Alanyaspor, Süper Lig'i 32. haftasında karşı karşıya geldi.

Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş 4-1'lik skorla kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı.

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Batshuayi ile öne geçen siyah-beyazlılar, 23. dakikada Efecan'ın golüne engel olamadı ve skora denge geldi.

Beşiktaş 25. dakikada Josef ile bir kez daha öne geçerken 43. dakikada sahneye Michy Batshuayi çıktı ve takımının 3. golünü kaydetti.

Son sözü 78. dakikada Güven Yalçın söyledi ve Beşiktaş, Valerien Ismael dönemindeki ilk galibiyetini aldı.

Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlıların puanı 50'ye yükseldi. Alanyaspor ise 52 puanda kaldı

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Rachid Ghezzal’ın pasında defansın arkasına sarkan Michy Batshuayi’nin ceza sahası içine girip sağ çaprazdan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti 1-0

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23. dakikada Tayfur Bingöl’ün ceza sahası içine sağ taraftan girip son çizgiden verdiği pasta kale önünde Efecan Karaca gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

25. dakikada Rıdvan Yılmaz’ın sol taraftan kullandığı taş atışında, ceza sahası içinde Vida indirdiği topu Alanyaspor defansı uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında ceza sahası dışından Valentin Rosier’in vuruşunda ise ceza sahası içi sol tarafında topu alan Josef de Souza’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

36. dakikada Alanyaspor defansının uzaklaştırdığı topu orta sahada alan Montero’nun ceza sahası içine sol taraftan girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Marafona’da kaldı.

43. dakikada Valentin Rosier’in ceza sahası dışı sağından ortasında arka direkte topu alan Michy Batshuayi’nin sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

2’nci dakikada Beşiktaş öne geçti. Ghezzal’ın pasıyla savunma arkasına sarkan Batshuayi, ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.



23’üncü dakikada Alanyaspor eşitliği yakaladı. Novais’in pasıyla savunma arkasına sarkan Tayfur Bingöl, çizgiye kadar inip yerden içeri çevirdi. Ön direğe koşu yapan Efecan’ın vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.



25’inci dakikada Beşiktaş bir kez daha öne geçti. Rıdvan’ın kullandığı uzun taç sonrası Alanyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında Rosier’in önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine yaptığı vuruş, ceza sahası içi sol çaprazındaki Josef’e pas oldu. Josef, topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 2-1.



43’üncü dakikada Beşiktaş farkı 2’ye çıkardı. Rakip sahadaki kısa paslar sonrasında sağ koridorda topla buluşan Rosier ortasını yaptı. Ceza sahası içinde topu göğsüyle kontrol eden Batshuayi, sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Marafona’nın solundan ağlara gönderdi: 3-1.



Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş’ın 3-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.



65’inci dakikada ceza sahası çizgisinin hemen üstünde topla buluşan Ghezzal rakiplerinden sıyrıldıktan sonra sağ ayağıyla vurdu. Kaleci Marafona topa son anda müdahale etti. Kenara açılan top N’Kooudou bekletmeden içeri çevirdi. Kaleye paralel giden topa Güven ayak koyamadı.



78’inci dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Sol kanattan gelişen atakta Rıdvan’ın pasıyla savunma arkasına sarkan Güven Yalçın, ceza sahası sol çaprazından yerden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-1.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Aytemiz Alanyaspor’u 4-1 mağlup etti.

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İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can, Rıdvan, Ghezzal, Alex Teixeira, Batshuayi

Alanyaspor: Marafona, Umut, Efecan, Efkan, Novais, Fatih, Candeias, Juanfran, Borja, Furkan, Tayfur

2022 yılında Süper Lig'de en fazla şut çeken ve gol beklentisi yaratan takım Beşiktaş. Bu dönemde ligde Alanyaspor'dan daha fazla gol atan bir takım bulunmuyor. Bu sezon Süper Lig'de iki yabancı teknik direktörün karşı karşıya geldiği sekiz maçın sadece birini ev sahbi taraf kazanırken; bu tek galibiyeti, şu an Alanyaspor'u çalıştıran Francesco Farioli yönetimindeki Fatih Karagümrük aldı. Ligdeki son üç maçında da asist yapan Rachid Ghezzal, Süper Lig kariyerinde daha uzun bir seriyi sadece bir kez yaşadı. Famara Diedhiou veya Tayfur Bingöl'ün gol katkısı vermesi halinde Alanyaspor bu sezon Süper Lig'de 5+ oyuncusu çift haneli sayıya ulaşan ilk takım olabilir.

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BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Alanyaspor maçı bu akşam saat 20:30'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.