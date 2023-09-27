Beşiktaş - Adana Demirspor maçında 15 futbolcu oynamayacak

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Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında ertelenen maçlardan Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş karşılaşması bugün oynanacak. Yeni Adana Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

DÖRDÜNCÜ KALECi SAHADA

Akdeniz ekibinde geçen hafta 2-1 kaybedilen Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Rodrigues, Stambouli ve kaleci Ertaç ile karşılaşmanın oynanması gereken tarihte kadroda olmayan ve sonradan transfer edilen Balotelli, Cisse, Michut, Zeneli, Shehu ve kaleciler Mahammadaliyev, Yılmaz statü gereği oynayamayacak. Adana Demirspor’da üç kaleci de kadroda olmadığı için Beşiktaş karşısında kaleyi, geçen sezon Türkiye Kupası’nda 2, Süper Lig’de 1 maç forma giyen 25 yaşındaki Vedat Karakuş koruyacak.

KARTAL MORALLi ÇIKACAK

3-0’lık Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Kayserispor’u 2-1 yenerek moral bulan Beşiktaş’ta da, sakatlıkları bulunan Tayyip Talha, Emrecan Uzunhan ile maçın normal tarihinden sonra transfer edilen Tayfur, Bailly ve Gökhan İnler foma giyemeyecek. Maç öncesi Beşiktaş’ın 10, Adana Demirspor’un 8 puanı bulunuyor.

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