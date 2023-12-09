Beşiktaş Aboubakar'a, Fenerbahçe Dzeko'ya güveniyor

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Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin bugünkü derbide en büyük kozları golcüleri olacak. Ev sahibi Kartal’da Vincent Aboubakar, Fenerbahçe’ye karşı 6. derbisine çıkacak.

Kamerunlu futbolcusu sarı lacivertli takıma karşı 2016-2017, 2020- 2021 ve 2022-2023 sezonlarında olmak üzere 5 kez sahada yer alırken 4 kez ağları havalandırmayı başardı.

31 yaşındaki yıldızın gol attığı 3 karşılaşmada Beşiktaş rakibine karşı 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken hiç kaybetmedi. Bu sezon ligde 11 maça çıkan Aboubakar 4 kez ağları havalandırdı. Sakatlığı nedeniyle 3 maç kaçıran Kamerunlu futbolcu 8 Ekim’de İstanbulspor ile oynanan 8. hafta mücadelesinden bu yana suskun.

DZEKO 15 GOLE DiREKT KATKI VERDi

FENERBAHÇE’de Edin Dzeko ligde geriden kalan 14 haftada sergilediği performansla krallık yarışında Galatasaraylı Mauro İcardi ile birlikte zirvede yer alıyor. Bosnalı futbolcu bu sezon Süper Lig’de çıktığı 14 karşılaşmada 11 kez gol sevinci yaşarken 4 de asist yaparak 15 gole direkt katkı verdi. 37 yaşındaki futbolcu ayrıca tüm kulvarlarda çıktığı 19 maçta 13 gol, 7 asistle 20 gole katkı sağladı.

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MUHTEMEL 11'LER



BEŞiKTAŞ

· Mert

· Onur

· Necip

· Colley

· Umut

· Salih

· Gedson

· Chamberlain

· Muleka

· Cenk

· Aboubakar



FENERBAHÇE

· Livakovic

· Osayi

· Samet (S.Aziz)

· Djiku

· FeRdi

· İsmail

· İrfan Can

· Szymanski

· Fred

· Tadic

· Dzeko