Beşiktaş 7-0 Hatayspor (Maçın özeti ve golleri)

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Beşiktaş ile Hatayspor, Süper Lig'in 39. haftasında kozlarını paylaştı.

Siyah-beyazlılar karşılaşmayı 7-0'lık skorla kazandı ve şampiyonluk yolunda ciddi bir avantajı cebine koydu.

Beşiktaş, 2. dakikada Akintola'nın kendi kalesine attığı golle öne geçerken 11 ve 14. dakikada Larin, 38. dakikada N'Koudou, 44. dakikada Rıdvan'ın kaydettiği gollerle devreye 5-0 öne girdi.

Siyah-beyazlılar, 55. dakikada Larin ile 6. golü bulurken son sözü yine 65. dakikada Kanadalı yıldız söyledi ve skoru belirledi.

Bu sonuçla birlikte puanını 81'e çıkaran Beşiktaş, kalan 3 maçta 4 puan kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Hatayspor ise 57 puanda kaldı.

Kırılma anı: 1’nci dakikada Hatayspor’un moralden yıkılması ve kaleci Ersin’in 3 net gol pozisyonunu önlemesi



Maçın olayı: Genç Rıdvan’ın oyuna girer girmez attığı gol. Ghezzal’ın pas şovu



Hayal kırıklığı: Hatayspor’un forvet oyuncusu Boupendza Nskala’nın markajından kurtulamadı

Süper Lig'de zirve yarışı;

1- Beşiktaş - 81puan(+1)

2- Fenerbahçe - 73 puan

3- Galatasaray - 72 puan

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Ghezzal'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Akintola ters bir kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0

5. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Ljajic'in pasıyla ceza sahasına giren Larin'in şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

7. dakikada Ljajic'in ceza sahası dışından sert şutunda top, kaleci Munir'den döndü. Sola açılan topu N'Koudou içeri çevirdi, Ghezzal'ın vuruşunda kaleci bir kez daha gole izin vermedi.

10. dakikada Aabid'in pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Katranis'in yakın mesafeden şutunda top üstten auta gitti.

11. dakikada Ghezzal'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Larin'in şutu kaleciden dönerek taca çıktı. Hızlı kullanılan taç atışında Ljajic pasını ceza sahası içinde Atiba'ya bıraktı. Atiba tek pasla çizgiye inen Larin'e topu çıkardı, Larin düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-0

14. dakikada Beşiktaş skoru 3-0 yaptı. Rosier'in sağdan ortaladığı topu ceza yayı önünde Ljajic tek pasla sağdan gelen Larin'e aktardı. Ceza sahası içinde kaleciyle sağ çaprazda karşı karşıya kalan Larin düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-0

17. dakikada Larin'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan N'Koudou'nun şutu az farkla uzak direğin yanından auta gitti.

28. dakikada Boupendza'nın soldan içeri çevirdiği topa Akintola ceza sahası içinde vurdu, kalesini terk eden Ersin topun kaleye gitmesine izin vermedi.

34. dakikada Ghezzal'ın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Ljajic'in şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

38. dakikada Beşiktaş skoru 4-0'a taşıdı. Ghezzal'ın pasıyla sol çaprazda topla buluşan N'Koudou, ceza sahasına girerek önündeki kalabalık savunmaya rağmen şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu: 4-0

44. dakikada Beşiktaş skoru 5-0 yaptı. Ghezzal'ın pasını sağ tarafta karşılayan Rosier sağdan ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi, arka direkte Rıdvan Yılmaz düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 5-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 5-0 üstünlüğü ile sona erdi.

55. dakikada Yusuf Abdioğlu'nun kısa düşen geri pasını yakalayan Larin düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 6-0

65. dakikada Beşiktaş'ın 7. golü geldi. Rosier'in sağdan ortasında Larin arka direkte kayarak topu ağlara gönderdi: 7-0

73. dakikada soldan çizgiye inen Akintola'nın içeri çevirdiği topa Diouf vurdu, meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

76. dakikada Ghezzal'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu; Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala; Josef; Ghezzal, Atiba, Ljajic, N'Koudou; Larin

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Rayane Aabid, Ribeiro, Adama Traore, Boupendza, Akintola, Diouf.