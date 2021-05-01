Beşiktaş-Hatayspor maçında rekorları altüst eden performans! Sergen Yalçın'ın 'Cumartesi göreceğiz' sözleri sonrası şov...

Beşiktaş, Süper Lig'in 39. haftasında oynadığı Hatayspor karşısında tarihi performanslardan birini ortaya koydu.

İLK 14 DAKİKADA REKOR KIRILDI

Ligin lideri, yalnızca 14 dakikada Hatayspor ağlarını 3 kez havalandırmayı başardı. Siyah-beyazlıların gollerini 2. dakikada Akintola kendi kalesine, 11 ve 14. dakikalarda Larin kaydetti.

Beşiktaş, 14 dakika ile Hatayspor karşısında 2010/11'den bu yana bir Süper Lig maçında en erken 3-0 öne geçen takım olmayı başardı.

7 İSABETLİ ŞUT 6 GOL POZİSYONU

Bu süreçte siyah-beyazlılar rakip kaleye 7 isabetli şut çekmeyi başardı ve 6 kez gol pozisyonuna girdi.

TARİHTE BİR İLK YAŞANDI

İlk 14 dakikadaki performansa rağmen durulmayan siyah-beyazlı oyuncular, 38. dakikada N'Koudou ve 44. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın kaydettiği gollerle ilk yarıya 5 gol sığdırmayı başardı.

Böylece Beşiktaş, Süper Lig tarihinde ilk kez bir maçın ilk yarısında beş gol attı.

'DESTAN YAZILIR, TARİHİN EN İYİSİ'

Beşiktaş'ın eski oyuncularından Nihat Kahveci, siyah-beyazlıların oyununu ise "Beşiktaş'ın ilk yarı performansını bir kelimeyle nasıl anlatayım? Destan yazılır, kitap yazılır. Tarihin en iyi ilk 45 dakikası olabilir Beşiktaş adına" şeklinde yorumladı.

SERGEN YALÇIN'IN 'CUMARTESİ GÖRECEĞİZ' SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, Hatayspor'un maç günün değişmesine olumlu yanıt vermemesi üzerine iddialı açıklamalarda bulunmuştu.

Sergen Yalçın, "Son olarak Hatayspor'u aradık. Maçı bir gün ileri alalım dedik. Dinlenme süremiz yok, oyuncu sağlığından ve insan sağlığından bahsediyoruz. Demek ki yalandan bahsediyoruz. Herkes başarıya giden yolda bir şeyler peşinde. Hatayspor 1 gün sonra oynasa ne olacak? Şampiyonluk iddiası mı var, küme düşme durumu mu var? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), üç gün sonraya maç yazmışlar. Nasıl böyle bir program yapıyorsunuz? Koca Beşiktaş camiası. Böyle bir hesap yapılır mı? Bunu anlayamıyoruz. Biz kime karşı mücadele ediyoruz? Maç bitiyor Hatayspor hocası, bakıyorum kendi galibiyetinin sevincini yaşamaktansa Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş maçıyla ilgili konuşuyor. Göreceğiz Cumartesi günü ne olacağını. Konuşmakla oluyor. Bizim kimseden korkumuz yok. Kim geliyorsa gelsin, nasıl geliyorsa gelsin. Bizim kimseden korkumuz yok. Biz sahada mücadele edelim. Onu bekliyoruz biz." ifadelerini kullanmıştı.

Ömer Erdoğan ise Gençlerbirliği'ni 3-1 yendikleri karşılaşmanın ardından "Beşiktaş'a karşı keyifli bir futbol sergilemek istiyoruz. Beşiktaş, Türkiye'de bana göre bu sezon genelinde en iyi oynayan takımlardan birisi. Oraya savunma yapmaya değil, hücum yapmaya gideceğiz. İnşallah orada da yine izleyicilere güzel bir futbol izleterek, Hatay'a döneriz." şeklinde konuşmuştu.