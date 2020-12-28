Beşiktaş 3-0 Sivasspor (Maç özeti ve golleri)

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Süper Lig'in 15. haftasının son maçında Beşiktaş ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Sivasspor'u 3-0 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı ve 2. sıraya yükseldi.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Güven Yalçın, 84. dakikada Cyle Larin ve 90+1'de Oğuzhan Özyakup attı.

2020'Yİ İKİNCİ TAMAMLADI

Siyah beyazlılar böylece puanını 28'e çıkartırken 2020'yi de 2. sırada tamamlamış oldu.

Sivasspor ise bu sezon deplasmanda ilk yenilgisini alırken 17 puanla 15. sırada kaldı.

BEŞİKTAŞ 2-0 SİVASSPOR

GOL: 18' Güven Yalçın, 84' Larin

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Yatabare’nin sağdan ortaladığı topu Rosier yaptığı dokunuşla havalandırdı. Hakan Arslan’ın havalanan topa yaptığı kafa vuruşunda Gradel topun sahibi oldu. Gradel’in sert şutunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

18. dakikada sağ taraftan Ghezzal’ın ortasında kale önünde Güven’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

33. dakikada sağ taraftan sağ taraftan Erdoğan’ın yaptığı ortada ön direkte Yatabare’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğe çarparak oyun alanına döndü. Kaleci Ersin ikinci hamlede topun sahibi oldu.

Bu pozisyonun ardından sol taraftan N’koudou’nun içeri sokularak yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Mensah’ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



Maçta ilk yarı düdüğünden sonra Hakan Arslan cep telefonunu hakemin yüzüne tutarak maçtaki bir pozisyona itiraz edince hakem Arda Kardeşler oyuncuyu ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

78. dakikada savunmadan atılan uzun pasta Yasin topa hareketlendi. Kalesini terk eden Ersin’in müdahalesinde meşin yuvarlak tekrar bu futbolcunun önünde kaldı. Geriden gelen Welinton son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

84. dakikada Beşiktaş savunmasının çıkardığı top Dorukhan’da kaldı. Bu futbolcunun akıl dolu pasında savunmanın arkasına sarkan Larin ceza sahasına girer girmez yerden vurdu ve farkı 2’ye çıkardı. 2-0

90+2. dakikada Beşiktaş hızlı çıktı. Atiba’nın pasında topla buluşan N’Koudou, müsait pozisyondaki Oğuzhan’ı gördü. Bu futbolcunun ceza sahası önünde yerden düzgün vuruşunda top filelere gitti. 3-0



Stat: Vodafone Park

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Hakan Yemişken xx

Beşiktaş: Ersin xxx, Rosier xxx, Wellinton xxx, Vida xxx (Montero dk. 67 xx), Rıdvan xxx, Necip xxx (Dorukhan dk. 83 xx), Ghezzal xxx, Atiba xxx, Mensah xx (Oğuzhan dk. 79 xx), N’koudou xxx, Güven xxx (Larin dk. 67 xxx)

Yedekler: Utku, Hasic, Nsakala, Atakan Üner, Kartal Kayra, Serdar

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Sivasspor: Samassa xx, Goiano x, Appindangoye x, Caner xx, Uğur xx, Robin xx (Claudemir dk. 73 x), Erdoğan xx (Yasin dk. 63 xx), Hakan x, Fajr x (Kone dk. 76 x), Gradel xx (Cofie dk. 76 x), Yatabare x (Kayode dk. 63 x)

Yedekler: Muammer, Ali Şaşal, Felix, Ninga, Ziya

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Güven (dk. 18), Larin (dk. 84), Oğuzhan (90+2) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Hakan Arslan (Devre arası) (Sivasspor)

Sarı kartlar: N’koudou (Beşiktaş), Isaac Cofie (Sivasspor)

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