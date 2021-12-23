Beşiktaş 2-1 Göztepe (Maçın özeti ve golleri)

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Beşiktaş ile Göztepe, Süper Lig'in 18. haftasında kozlarını paylaştı.

Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-1'lik skorla kazandı.

Göztepe, 3. dakikada Ndiaye ile öne geçerken yanıt 31. dakikada Cyle Larin'den geldi.

Dakikalar 60'ı gösterdiğinde ise sahneye Ghezzal çıktı ve skoru belirleyen golü kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 28'e yükseltti. Göztepe ise 14 puanda kaldı.

ERSİN PENALTI KURTARDI

Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu, 41. dakikada Soner Aydoğdu'nun kullandığı penaltıda gole izin vermedi.

ROSIER KIRMIZI GÖRDÜ

Mücadelenin 82. dakikasında ise Rosier, ikinci sarı karttan kırmızı gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Soner’in pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ndiaye’nin kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

31. dakikada sağ taraftan Josef’in içeri çevirdiği topa ceza yayı üzerinde bulunan Oğuzhan sol taraftaki Larin’e indirdi. Larin’in sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

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36. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Tjanic’in plase şutun meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

39. dakikada Montero’nun ceza sahası içinde Kerim Alıcı’ya yaptığı müdahaleyi hakem Ümit Öztürk penaltı olarak değerlendirdi.

41. dakikada Soner Aydoğdu’nun kullandığı penaltı atışında kaleci Ersin, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

60. dakikada Batshuayi’nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Ghezzal’ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

72. dakikada Batshuayi’nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Pjanic’in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.

77. dakikada ceza yayı üzerinden serbest vuruş kullanan Ghezzal’ın direkt kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak baraja ardından direğe çarparak oyun alanına döndü.

84. dakikada Murat Paluli’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ndiaye’nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin’de kaldı.

89. dakikada Berkan, kullandığı serbest vuruşta kale önüne ortasını yaptı. Arslanagic’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90+1. dakikada Yalçın'ın içeri çevirdiği topu Atınç kale önünde kontrol etti. Seken topa penaltı noktası yakınlarında Tjanic'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

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90+6. dakikada sağ taraftan Murat Paluli'nin ortasında Jahovic'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Ersin'de kaldı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin; Rosier, Vida, Montero, Rıdvan; Josef, Pjanic, Oğuzhan; Ghezzal, Larin, Batshuayi

Göztepe: İrfan Can; Dino, Atınç, Atakan; Berkan, Kerim, Nwobodo, Soner; Halil, Tijanic, Ndiaye