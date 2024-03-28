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Beşiktaş 1-1 Karagümrük (Hazırlık maçı özeti)

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#Beşiktaş Fatih Karagümrük#Süper Lig#Beşiktaş
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2024 17:48

Beşiktaş, hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, hazırlık karşılaşmasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Mücadele Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşti.

Müsabakanın ilk yarısı Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Beşiktaş, ikinci yarıda 1-1'lik eşitliği yakaladı ve başka gol olmadı.

Beşiktaş 1-1 Karagümrük (Hazırlık maçı özeti)

Karagümrük'ün golünü 25. dakikada Lasagna kaydetti. Beşiktaş'ın sayısı ise 61. dakikada Rachid Ghezzal'dan geldi.

KARTAL'IN RAKİBİ BAŞAKŞEHİR

Beşiktaş, milli maç arasının ardından Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Başakşehir'le karşı karşıya gelecek. Maç 4 Nisan Perşembe günü saat 20.30’da oynanacak.

İstanbul ekibi Fatih Karagümrük ise Sivasspor'la üç puan mücadelesi verecek.

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#Beşiktaş Fatih Karagümrük#Süper Lig#Beşiktaş

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