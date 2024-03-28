Beşiktaş 1-1 Karagümrük (Hazırlık maçı özeti)

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, hazırlık karşılaşmasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Mücadele Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşti.
Müsabakanın ilk yarısı Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Beşiktaş, ikinci yarıda 1-1'lik eşitliği yakaladı ve başka gol olmadı.
Karagümrük'ün golünü 25. dakikada Lasagna kaydetti. Beşiktaş'ın sayısı ise 61. dakikada Rachid Ghezzal'dan geldi.
KARTAL'IN RAKİBİ BAŞAKŞEHİR
Beşiktaş, milli maç arasının ardından Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Başakşehir'le karşı karşıya gelecek. Maç 4 Nisan Perşembe günü saat 20.30’da oynanacak.
İstanbul ekibi Fatih Karagümrük ise Sivasspor'la üç puan mücadelesi verecek.