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Haber Giriş: 08.07.2020 - 09:29,Son Güncelleme:

Bernard Mensah ile ilk görüşme! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray... | Son Dakika Transfer Haberleri

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Bernard Mensah ile ilk görüşme! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray... | Son Dakika Transfer Haberleri
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Süper Lig'de İstanbul kulüplerinin kıyasıya bir yarış içine girdiği Bernard Mensah için ilk görüşme gerçekleştirildi. Oyuncuyu isteyen kulüpler Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Beşiktaş bir süredir transfer listesinde olan Bernard Mensah ve Emre Demir için Kayserisporlu yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirdi.

Siyah- Beyazlı yöneticilerin resmi teklifte bulunduğu ortaya çıkarken ilk görüşmeden bir sonuç çıkmadığı öğrenildi. Bu 2 oyuncu için görüşmelerin devam edeceği de öğrenildi.

İlk görüşmede sonuç çıkmadı

Beşiktaş bir süredir transfer listesinde olan Bernard Mensah ve Emre Demir için Kayserisporlu yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirdi.

Siyah- Beyazlı yöneticilerin resmi teklifte bulunduğu ortaya çıkarken ilk görüşmeden bir sonuç çıkmadığı öğrenildi. Bu 2 oyuncu için görüşmelerin devam edeceği de öğrenildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da nabız yokladığı, orta alanda patlayıcı güce sahip olan Mensah 6 ve 8 numara pozisyonlarda forma giyebiliyor. 

 

 

Bernard Mensah ile ilk görüşme Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray... | Son Dakika Transfer Haberleri

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