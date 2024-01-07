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Benfica'da Orkun Kökçü'nün gecesi! Şov yaptı, maça damga vurdu...

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#Benfica#Orkun Kökçü#Bizim Çocuklar
Benficada Orkun Kökçünün gecesi Şov yaptı, maça damga vurdu...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2024 09:45

Portekiz ekibi Benfica forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, takımının ligde Aruouca’yı 3-0 yendiği mücadeleyi 1 gol ve 1 asistle tamamladı.

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Portekiz Premier Lig’in 16. haftasında Arouca ile Benfica, Municipal de Arouca’da karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı 3-0 kazanan Benfica, puanını 39’a yükselterek 40 puanlı lider Sporting’i takibini sürdürdü.

Mücadeleye ilk 11’de başlayan milli futbolcu Orkun Kökçü 90 dakika sahada kaldı.

23 yaşındaki oyuncu, 47. dakikada takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. 85. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Kökçü, Peter Musa’nın attığı golün asistini yaparak galibiyette önemli bir katkı sağladı.

Benficada Orkun Kökçünün gecesi Şov yaptı, maça damga vurdu...

Sezon başında Benfica’ya transfer olan Orkun Kökçü, Portekiz ekibinde 2. kez gol sevinci yaşadı.

Milli futbolcu, ilk golünü 2 Eylül 2023’te oynanan Vitoria Guimares maçında kaydetmişti.

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#Benfica#Orkun Kökçü#Bizim Çocuklar

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