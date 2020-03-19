Belarus'ta maçlar seyircili oynanacak!

SPOR ARENA DIŞ HABER | Dünya üzerinde birçok lig, Koronavirüs sebebiyle erteleme kararı alırken, bu hafta yeni sezonu başlayacak olan Belarus Ligi öncesinde federasyon, maçların seyircili oynanacağını açıkladı.

Belarus Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada "Salı günü UEFA ile yapılan toplantıda alınan bilgiler ışığında Belarus Futbol Federasyonu olarak ligi başlatmaya karar verdik. Ülkemizde şu anda teyit edilmiş 36 koronavirüs vakası bulunuyor. Durumu yakından takip ediyoruz. İlgili birimlerden bilgi alıyoruz. Şu an itibariyle maçların seyircili oynanmasına karar verdik. Birçok lig askıya alındı ama bizim maç takvimimiz diğer ligler gibi değil." ifadelerini kullandı.

Belarus'ta şu ana kadar 36 koronavirüs vakası tespit edildi, hastaların 5'i ise iyileşti.





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