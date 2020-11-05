BB Erzurumspor'da Göztepe hazırlıkları! Top kapma, pres ve taktik ağırlıklı pas...
Süper Lig'in 8. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenmanda futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma, pres ve taktik ağırlıklı pas organizasyonları çalıştı.
Antrenmanı kulüp başkanı Hüseyin Üneş de izledi.
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