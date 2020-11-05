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GeriFutbol BB Erzurumspor'da Göztepe hazırlıkları! Top kapma, pres ve taktik ağırlıklı pas...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.11.2020 - 17:19 | Son Güncelleme:

BB Erzurumspor'da Göztepe hazırlıkları! Top kapma, pres ve taktik ağırlıklı pas...

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BB Erzurumspor'da Göztepe hazırlıkları! Top kapma, pres ve taktik ağırlıklı pas...
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Süper Lig'in 8. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenmanda futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma, pres ve taktik ağırlıklı pas organizasyonları çalıştı.

Göztepede BB Erzurumspor hazırlıkları
Göztepe'de BB Erzurumspor hazırlıkları!

Antrenmanı kulüp başkanı Hüseyin Üneş de izledi.

 

BB Erzurumsporda Göztepe hazırlıkları Top kapma, pres ve taktik ağırlıklı pas...

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