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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.11.2020 - 14:58 | Son Güncelleme:

Göztepe'de BB Erzurumspor hazırlıkları!

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Göztepe'de BB Erzurumspor hazırlıkları!
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Süper Lig'in 8. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor.

İzmir'deki deprem nedeniyle 31 Ekim Cumartesi günkü Aytemiz Alanyaspor maçı ertelenen Göztepe, 8. haftada 7 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını pazartesi gününden itibaren teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Adnan Süvari Tesislerinde sürdürüyor.

Erzurumsporda Göztepe hazırlıkları Top kapma, pres ve taktik...
Erzurumspor'da Göztepe hazırlıkları! Top kapma, pres ve taktik...

Göztepe Kulübü, depremde hayatını kaybedenler nedeniyle Twitter'da ve internet sitesinde taziye mesajı dışında herhangi bir bilgi paylaşmıyor.

 

Göztepede BB Erzurumspor hazırlıkları

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