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GeriFutbol BB Erzurumspor, Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.09.2020 - 16:33 | Son Güncelleme:

BB Erzurumspor, Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

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BB Erzurumspor, Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, daha önce prensipte anlaştığını duyurduğu forvet Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Mavi-beyazlı kulübün başkanı Hüseyin Üneş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig'de boy gösterecek Erzurumspor'umuzun kadrosuna dahil ettiğimiz forvet Armando Sadiku ile 2 yıllık resmi sözleşmemizi imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

BB Erzurumspor, Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

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