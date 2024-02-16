Bayern Münih'te Sacha Boey şoku! Sakatlık için resmi açıklama

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Bayern Münih'in Galatasaray'dan 30 milyon euroya kadrosuna kattığı Sacha Boey'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Bundesliga ekibi, Boey'in sol hamstring kasında yırtık tespit edildiğini ve Fransız oyuncunun birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Bayern Münih'te 2 maçta 109 dakika sahada kalan Fransız sağ bek, Şampiyonlar Ligi'nde Lazio karşılaşmasında süre alamamıştı.

LEVERKUSEN MAÇINDA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Bayern Münih'in Leverkusen'e 3-0 mağlup olduğu maçta Boey'nin performansı çok konuşulmuştu.

Ev sahibi ekibin golünde Kim Min-Jae'nin pozisyonda sol tarafta yer alan Sacha Boey'i Stanisic için uyardığı ancak genç futbolcunun durumu fark edemediği görülmüştü.

Bayern Münih'in yediği ilk gol ile Boey'in hatası, sosyal medyada gündeme oturmuştu.

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'TÜRKİYE'DE OYNAYAN HER YERDE OYNAR'

Galatasaray'dan Bayern'e transfer olmasının ardından açıklamalarda bulunan Boey, "Galatasaray dönemim eğitici oldu. Mental açıdan sıkıntılıydı. Çünkü Galatasaray çok baskı olan bir kulüp, kalitenizi hemen kanıtlamak zorundasınız. Bence Türkiye’de oynadık tan sonra her yerde oynayabilirsiniz. Bu da kariyerimin geri kalanında bana çok yardımcı olacak." ifadelerini kullanmıştı.

REKOR KIRMIŞTI

30 milyon euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, bu imzayla birlikte Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncu satışında yer alan isim oldu.