Bayern Münih'te Sacha Boey depremi! Bir kez daha sakatlandı

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Galatasaray'dan Bayern Münih'e 30+5 milyon euro karşılığında transfer olan Sacha Boey'in başı sakatlıktan kurtulmuyor.

İLK KEZ 11'DE ÇIKIP ARDINDAN SAKATLANMIŞTI

Fransız sağ bek, Bayer Leverkusen ile oynanan kritik maçta ilk kez 11'de şans bulmuş ancak sol bekte oynamıştı. Yenilen golde hata yapan ve performansı eleştirilen Boey, kaybedilen maçtan sonra antrenmanda sakatlanıp 3 hafta sahalardan uzak kalmıştı.

23 yaşındaki futbolcu, sakatlığının ardından takıma geri dönse de forma şansı bulamamıştı.

BİR KEZ DAHA SAKATLANDI! DAHA KÖTÜ...

Bayern Münih, bugün yaptığı açıklamada Sacha Boey'in yeniden sakatlandığını duyurdu. Açıklamada Fransız futbolcunun sol arka uyluğunda kas yırtığı meydana geldiği ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

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ALMAN BASINI: 6 HAFTA YOK

Almanya'nın önde gelen basın kuruluşlarından Bild, Sacha Boey'in takıma geri dönüşünün 6 haftayı bulacağını belirtti.

TRANSFER İDDİASI! MACERA KISA SÜREBİLİR

Sacha Boey için geçen hafta Alman basınından sürpriz bir transfer iddiası gelmişti. Performansı düşük kalan ve takımın oyununa uymadığı belirtilen Sacha Boey'in yaz transfer döneminde kiralık olarak takımdan ayrılabileceği belirtildi.

Haberde Premir Lig ekibi Aston Villa'nın Fransız futbolcu için devrede olduğu iddia edildi.

Aston Villa sezon başında Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo'yu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

BAYERN YERİNE SAĞ BEK ALACAK

Aynı haberde Bayern Münih'in Sacha Boey'in mevkisi olan sağ beke Bayer Leverkusen ile yıldızlaşan Jeremie Frimpong'u serbest kalma bedelini ödeyerek transfer etme kararı aldığı belirtildi.