Bayern Münih - Arminia Bielefeld maçında karlı zemin, iki farklı görüntü

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Spor Arena Dış Haber | Bundesliga'nın 21. haftasında Bayern Münih, sahasında Arminia Bielefeld ile 3-3 berabere kaldı. Pazartesi gecesinin tek maçını Bayern'in rahat kazanacağını düşünenler yanıldı. Öyle ki yoğun kar altında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk Arminia Bielefeld, 9. dakikada Michel Vlap ve 37. dakikada Amos Pieper'in golleriyle 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Bayern Münih 48. dakikada Robert Lewandowski'nin güzel golüyle skoru 2-1'e getirse de 49. dakikada Christian Gebauer'ın attığı golle durum 3-1'e geldi. Bayern 57. dakikada Corentin Tolisso ve 70. dakikada Alphonso Davies ile 2 gol daha bularak 3-3'lük eşitliği sağladı ve maç bu sonuçla tamamlandı.

İLK YARI BEMBEYAZ, İKİNCİ DEVRE TERTEMİZ

Allianz Arena'da yoğun kar yağışı altında oynanan maçta ilk yarıda zemin maç esnasında beyaza büründü. Ancak devre arasında yapılan çalışmalarla sahanın zemini kardan tamamen temizlendi. İkinci yarıyı izleyen futbolseverler durumu ekranları başında şaşkınlıkla karşıladı.









Süper Lig'de görmeye alışık olduğumuz zemin bozulmaları ise Allianz Arena'da gerçekleşmedi. Türkiye'ye göre daha kuzeyde yer alan ve sert yağışların görüldüğü Almanya'da 45 dakika arayla ortaya çıkan iki farklı kare akıllara Süper Lig'de son 10 gün içerisinde yaşadığımız görüntüleri getirdi.







BAKIMSIZ SAHALAR SPORCU SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR



Türk Telekom Arena'da oynanan son Galatasaray - Kasımpaşa mücadelesinde saha zemini bir hayli ağırlaşmış, dakikalar ilerledikçe çamur birikintileri oluşmuştu. Spor Toto Süper Lig'de yoğun kar yağışının görüldüğü haftalarda ortaya çıkan zemin bozulmaları futbolcu sağlığını da ciddi şekilde tehdit ediyor.

Bakımı eksiksiz yapılmayan zeminlerde üst üste oynanan maçlar sonrası bozulmalar artıyor.

KAR YAĞMASA DA ZEMİNLERİMİZ SORUNLU

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray mücadelesine Yeni Malatya Stadı'nın bozuk zemini damga vurdu. Kötü saha koşulları nedeniyle Galatasaraylı Sofianne Feghouli maçın 25. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.









Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de dikkat çektiği kötü saha koşulları, maçın başlamasıyla birlikte sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olmuş; maç boyunca bozukluğu ve kötü saha koşulları nedeniyle tepki çeken Yeni Malatya Stadı'nın zemininde pas yapmak bile zorlaşırken, pek çok oyuncu maç sırasında zor anlar yaşamıştı.

Galatasaraylı Sofiane Feghouli ise maçın 25. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

BAKANLIK DA HAREKETE GEÇTİ

Süper Lig'de geçtiğimiz haftalarda oynanan Malatya-Galatasaray maçında tepki çeken bozuk zeminle ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Bakanlık olarak gereken tüm çalışmaları başlattık. İlgili tedbirler, denetimler, bu manada yaptırımları uygulama noktasında da harekete geçtik. Sporcu sağlığı bizim kırmızı çizgimiz” dedi.