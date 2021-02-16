Yoğun kar yağışının görüldüğü Bayern Münih - Arminia Bielefeld maçından fotoğraflar

Süper Lig'de görmeye alışık olduğumuz zemin bozulmaları ise Allianz Arena'da gerçekleşmedi. Türkiye'ye göre daha kuzeyde yer alan ve sert yağışların görüldüğü Almanya'da 45 dakika arayla ortaya çıkan iki farklı kare akıllara Süper Lig'de son 10 gün içerisinde yaşadığımız görüntüleri getirdi.