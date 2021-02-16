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GeriFutbol Yoğun kar yağışının görüldüğü Bayern Münih - Arminia Bielefeld maçından fotoğraflar
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Futbol
Haber Giriş: 16 Şubat 2021 - 07:59 | 

Yoğun kar yağışının görüldüğü Bayern Münih - Arminia Bielefeld maçından fotoğraflar

Allianz Arena'da yoğun kar yağışı altında oynanan Bayern Münih - Arminia Bielefeld maçında ilk yarıda zemin beyaza büründü. Ancak devre arasında yapılan çalışmalarla sahanın zemini kardan tamamen temizlendi. İkinci yarıyı izleyen futbolseverler durumu ekranları başında şaşkınlıkla karşıladı.

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Süper Lig'de görmeye alışık olduğumuz zemin bozulmaları ise Allianz Arena'da gerçekleşmedi. Türkiye'ye göre daha kuzeyde yer alan ve sert yağışların görüldüğü Almanya'da 45 dakika arayla ortaya çıkan iki farklı kare akıllara Süper Lig'de son 10 gün içerisinde yaşadığımız görüntüleri getirdi.

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