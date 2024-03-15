Bayer Leverkusen'den Karabağ'a karşı mucizevi geri dönüş! Liverpool, Sparta Prag'a gol yağdırdı... UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar...

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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar, bu akşam oynanan rövanş maçlarıyla belli oldu.

KARABAĞ, BAYER LEVERKUSEN'İ YİNE SALLADI AMA YIKAMADI

Kardeş ülke Azerbaycan'ın temsilcisi Karabağ, ilk maçta 2-0 öne geçip son dakikalarda 2-2 berabere kaldığı Bayer Leverkusen ile deplasmanda karşılaştı.

Bay Arena'daki maçta da öne geçip 10 kişi kaldıktan sonra 2-0'lık üstünlüğü bulan Karabağ, güçlü ve formda rakibine karşılık veremedi.

72. dakikada Frimpong ile umutlanan Leverkusen, 90+3 ve 90+7'de Patrick Schick'in golleriyle maçı 3-2 kazandı ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Bu sezon yenilgi yüzü görmeyen Xabi Alonso ve öğrencilerinin serisi 37 maça çıktı.

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LIVERPOOL, SPARTA PRAG'A GOL YAĞDIRDI

Liverpool, önceki tur Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag'a ilk maçın ardından rövanşta da gol yağdırdı. İngiliz devi, 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşını Anfield'da 6-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Liverpool'un gollerini 7'de Nunez, 8'de Bobby Clark, 10'da Salah, 14'te Gakpo, 48'de Szoboszlai ve 55'te Gakpo atarken Sparta Prag'ın sayısını 42'de Birmancevic kaydetti.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR

Milan, Roma, Atalanta, Bayer Leverkusen, Liverpool, Marsilya, Benfica, West Ham United

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi bugün (Cuma) saat 15:00'da yapılacak.