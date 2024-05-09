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Bayer Leverkusen - Roma maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi yarı final Bayer Leverkusen Roma maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

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Bayer Leverkusen - Roma maçı ne zaman, saat kaçta UEFA Avrupa Ligi yarı final Bayer Leverkusen Roma maçı hangi kanalda, şifresiz mi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 09:39

UEFA Avrupa Ligi yarı final karşılaşmalarında bu akşam Bayer Leverkusen - Roma maçı ekranlara gelecek. Futbolseverler maçın detaylarını merak ediyorlar. UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler bugün oynanacak maçların sonunda belli olacak. UEFA Avrupa Ligi final maçı, 22 Mayıs'ta İrlanda'nın başkenti Dublin'de yapılacak. Peki, Bayer Leverkusen - Roma maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi yarı final Bayer Leverkusen Roma maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte canlı yayın detayları...

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Bugün Avrupa Ligi yarı final karşılaşmalarında yarı finalinde Atalanta-Olimpik Marsilya ve Bayer Leverkusen-Roma maçları oynanacak. İlk maçı 2-0 kazanan Almanya ekibi Bayer Leverkusen, İtalya ekibi Roma takımını Leverkusen kentindeki BayArena'da oynanacak rövanş maçında ağırlayacak. Peki, Bayer Leverkusen - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Bayer Leverkusen Roma maçı canlı izle bilgisi...

BAYER LEVERKUSEN - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen - Roma maçı 9 Mayıs Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak. Karşılaşma TV 8,5 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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