Bayer Leverkusen - Roma maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi yarı final Bayer Leverkusen Roma maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

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Bugün Avrupa Ligi yarı final karşılaşmalarında yarı finalinde Atalanta-Olimpik Marsilya ve Bayer Leverkusen-Roma maçları oynanacak. İlk maçı 2-0 kazanan Almanya ekibi Bayer Leverkusen, İtalya ekibi Roma takımını Leverkusen kentindeki BayArena'da oynanacak rövanş maçında ağırlayacak. Peki, Bayer Leverkusen - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Bayer Leverkusen Roma maçı canlı izle bilgisi...

BAYER LEVERKUSEN - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen - Roma maçı 9 Mayıs Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak. Karşılaşma TV 8,5 ekranlarından naklen yayınlanacak.