Olympiakos - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi yarı final maçı Olympiakos Aston Villa hangi kanalda, şifresiz mi?

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Konferans Ligi yarı finalinde Yunan ekibi Olympiakos - Aston Villa’yı konuk ediyor. İngiliz ekibi ilk maçta rakibine kendi sahasında 4-2 mağlup olmuştu. Şimdi ise gözler rövanş maçında… Peki, Olympiakos - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Olympiakos Aston Villa maçı canlı izle bilgisi...

OLYMPİAKOS - ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Olympiakos - Aston Villa maçı 9 Mayıs Perşembe günü saat TSİ 22:00’da başlayacak. Karşılaşma Exxen'den canlı yayınlanacak.