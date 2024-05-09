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Olympiakos - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi yarı final maçı Olympiakos Aston Villa hangi kanalda, şifresiz mi?

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Olympiakos - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta UEFA Konferans Ligi yarı final maçı Olympiakos Aston Villa hangi kanalda, şifresiz mi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 10:58

UEFA Konferans Ligi yarı final maçı Olympiakos - Aston Villa canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. UEFA Konferans Ligi’nde finale yükselen ilk takım Fiorentina oldu. Olympiakos Aston Villa maçı kazananı Fiorentina ile finalde karşı karşıya gelecek. Peki, Olympiakos - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi yarı final maçı Olympiakos Aston Villa hangi kanalda, şifresiz mi? İşte canlı yayın detayları...

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Konferans Ligi yarı finalinde Yunan ekibi Olympiakos - Aston Villa’yı konuk ediyor. İngiliz ekibi ilk maçta rakibine kendi sahasında 4-2 mağlup olmuştu. Şimdi ise gözler rövanş maçında… Peki, Olympiakos - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Olympiakos Aston Villa maçı canlı izle bilgisi...

OLYMPİAKOS - ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Olympiakos - Aston Villa maçı 9 Mayıs Perşembe günü saat TSİ 22:00’da başlayacak. Karşılaşma Exxen'den canlı yayınlanacak.

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