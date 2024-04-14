Bayer Leverkusen, Bayern Münih'in 11 yıllık hegemonyasını son verip şampiyon oldu

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Bayer Leverkusen, Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında ağırladığı Werder Bremen'i 5-0 mağlup ederek Bayern Münih'in 11 yıllık hegemonyasına son verdi ve 133 yıllık tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

Leverkusen'e şampiyonluğu getiren golleri 25. dakikada penaltıdan Victor Boniface, 60. dakikada Granit Xhaka, 68, 83 VE 90. dakikalarda ise Florian Wirtz kaydetti.

Bu sezon oynadığı 43. resmi maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen Bayer Leverkusen, Bundesliga'da şu ana kadar oynadığı 29 maçta sadece 4 beraberlik alırken 25 kez de galip geldi.

JUVENTUS'UN SERİSİNE ORTAK OLDU

Bu sezon oynadığı tüm kulvarlarda yoluna devam eden Bayer Leverkusen'in yenilmezlik serisini 43 maça çıkardı.

Ligde 29, Avrupa Ligi'nde 9 ve Almanya Kupası'nda 5 maçta rakiplerine yenilmeyen Xabi Alonso'nun öğrencileri, Werder Bremen karşısında serisini 43'e maça yükseltti.

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Yenilmezlik serisini 43 yapan Bayer Leverkusen, Juventus'un rekoruna ortak oldu.

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XABI ALONSO'NUN İLK KUPASI

Teknik direktörlük kariyerine Real Madrid altyapısında 2018'de başlayan Xabi Alonso, sonrasında Real Sociedad'ın B takımını çalıştırdı.

2022'de Bayer Leverkusen'le anlaşan Xabi Alonso, lig şampiyonluğunu elde ederek teknik direktörlük kariyerindeki ilk kupayı kazandı.