Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon'da kariyer sezonunu oynuyor! Şov yaptı...

Misli.com 2. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon'da forma giyen Batuhan Karadeniz, gösterdiği performansla göz kamaştırıyor. Batuhan, kariyerinin en formda zamanlarından birini geçiriyor...

29 yaşında olmasına rağmen kariyerinde şu ana dek 12 takımda oynayan Beşiktaş ve Trabzonspor'un eski futbolcusu Batuhan Karadeniz, son takımı Hekimoğlu Trabzon'da müthiş bir performans gösteriyor.

Kariyerinde kulüpsüz geçirdiği dönemlerde bulunan Batuhan, sezon başında Tuzlaspor'dan Hekimoğlu Trabzon'a transfer olmuştu.

17 MAÇTA 11 GOL, 4 ASİST

Misli.com 2. Lig'de müthiş bir sezon geçiren golcü futbolcu, Hekimoğlu Trabzon formasıyla 15 maçta 9 gol, 1 asist yaptı. Batuhan Karadeniz, ayrıca Türkiye Kupası'nda da 2 maçta 3 gol kaydetti.

SON MAÇTA YİNE ŞOV YAPTI

Hekimoğlu Trabzon, dün oynanan Ergene Velimeşe maçını 5-0 kazanırken Batuhan Karadeniz, attığı 2 golle bir kez daha maça damgasını vuran isim oldu.

2. LİG'DE FORMUNU YAKALADI

Batuhan Karadeniz'in müthiş bir katkı verdiği Hekimoğlu Trabzon, şu an 2. Lig'in 2. sırasında yer alıyor. 29 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de kendisinden beklenen performansı gösteremese de 2. Lig'de formunu buldu ve en iyi dönemlerini yaşıyor.

''ÇOK GÜZEL GOLLER ATIYORUM, KİMSE İZLEMİYOR''

2022 yılına kadar Hekimoğlu Trabzon ile sözleşmesi bulunan Batuhan Karadeniz, geçtiğimiz sezon liglere ara verildiği dönemde yaptığı açıklamada önemli itiraflarda bulunmuştu. Batuhan, ''Çok güzel goller atıyorum ama yayıncı kuruluş olmadığı için kimse izleyemiyor. Hayatımdaki en büyük yanlışı Türk milletine yaptım. A Milli Takım senelerce forvet aramayabilirdi. Bu benim hayatımdaki en büyük pişmanlığım.'' sözlerini kullanmıştı.

''AKLA BAK, BOMBOŞ! KİMİ SEVDİYSEM TERK EDİLDİM''

Bir dönem Fatih Terim tarafından A Milli Takım'a da seçilen Batuhan, ''Eskişehir'de 20 dakika oynadığımı ben bile unutmuşum. Sordum avukata ne yapacağım diye, 'otur evde' dedi. Menajerim geldi, ya 'PSV ya da Ajax'a gideceksin' dedi, kabul etmedim, Eskişehirspor'a gitmek istediğimi söyledim. Akla bak, bomboş. Kimi sevdiysem terk edildim. Raul ile tokalaştıktan sonra elimi dizime sürdüm, belki bize de bulaşır diye. İnsanlar yanlış anladı.'' şeklinde konuşmuştu.

HEKİMOĞLU İKİNCİ, LİDER MANİSA FK NAMAĞLUP!

Hekimoğlu Trabzon'un yer aldığı 2. Lig Beyaz Grup'ta liderlik koltuğunda ise Manisa FK oturmaya devam ediyor. Bu sezon oynadığı 18 maçta yenilmeyen ve 15 galibiyet alan Manisa FK, 15 puan farkla lider olarak bulunuyor. Namağlup lider Manisa FK'nın 15 puan arkasında Hekimoğlu Trabzon yer alırken onları 32 puanla 24 Erzincanspor, 31 puanla Sarıyer ve 30 puanla Uşakspor takip ediyor.

KIRMIZI GRUP'TA EYÜPSPOR FIRTINASI

2. Lig Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor fırtınası esmeye devam ediyor. 17 maçta 13 galibiyet alan Eyüpspor, 1 maçı eksik olmasına rağmen en yakın takipçisine 4 puan fark atarak lider durumda. Lider Eyüpspor'u 37 puanla Vanspor takip ederken 36 puanlı Turgutluspor 3. sırada yer alıyor. İki maçı eksik olan Sakaryaspor ise 31 puanla 4. sırada bulunuyor.

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