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GeriFutbol Misli.com 2. Lig'de 18. hafta maçları yapıldı! Toplu sonuçlar...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.12.2020 - 15:44 | Son Güncelleme:

Misli.com 2. Lig'de 18. hafta maçları yapıldı! Toplu sonuçlar...

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Misli.com 2. Lig'de 18. hafta maçları yapıldı! Toplu sonuçlar...
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Futbolda Misli.com 2. Lig'de 18'inci hafta maçları yapıldı.

Ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

- Beyaz Grup:

Sancaktepe FK-Kahramanmaraşspor: 1-1
Niğde Anadolu FK-Şanlıurfaspor: 2-2
Çorum FK-Gümüşhanespor: 4-0
Afjet Afyonspor-Hacettepe: 1-0
Ankara Demirspor-Anagold 24Erzincanspor: 0-0
Ergene Velimeşespor-Hekimoğlu Trabzon: 0-5
Kocaelispor-Zonguldak Kömürspor: 3-1
Manisa FK-Sarıyer: 1-1
İnegölspor-Uşakspor: 1-1

Misli.com 3. Ligde 16. hafta maçları oynandı Toplu sonuçlar...
Misli.com 3. Lig'de 16. hafta maçları oynandı! Toplu sonuçlar...

- Kırmızı Grup:

Kardemir Karabükspor-Bodrumspor: 1-6
Tarsus İdman Yurdu-Sivas Belediyespor: 0-0
Eyüpspor-Kırklarelispor: 4-0
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Vanspor FK: 1-2
Turgutluspor-Karacabey Belediyespor: 2-0
Etimesgut Belediyespor-Sakaryaspor: 0-1
Tetiş Yapı Elazığspor-Pendikspor: 0-1
GMG Kastamonuspor-Pazarspor: 0-1
Bayburt Özel İdare-Mamak FK: 1-2
Serik Belediyespor-Kırşehir Belediyespor: 2-1

Misli.com 2. Ligde 18. hafta maçları yapıldı Toplu sonuçlar...

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