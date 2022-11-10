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Batshuayi, Mertens ve Saiss'e Dünya Kupası için milli davet! Belhanda'ya kötü haber...

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#Dünya Kupası#Fas#Belçika
Batshuayi, Mertens ve Saisse Dünya Kupası için milli davet Belhandaya kötü haber...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2022 16:03

2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala ülkeler kadrolarını açıklamaya devam ediyor. Belçika, Almanya ve Fas, Dünya Kupası kadrolarını açıkladı. Fenerbahçe'nin golcüsü Michy Batshuayi ile Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens Belçika kadrosunda yer alırken Beşiktaş'ın stoperi Romain Saiss, Fas kadrosuna alındı. Adana Demirspor forması giyen Younes Belhanda ise Fas kadrosunda kendisine yer bulamadı.

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20 Kasım - 18 Aralık tarihleri arasında Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına 10 gün kala ülkeler kadrolarını açıklamaya devam ediyor. Belçika, Almanya ve Fas, Dünya Kupası'nda mücadele edecekleri kadroları duyurdu.

Fenerbahçe'nin golcüsü Michy Batshuayi ile Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens Belçika kadrosunda yer aldı.

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Belçika'nın kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Koen Casteels

Defans: Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Leander Dendoncker, Zeno Debast, Arthur Theate, Wout Faes

Orta saha: Hans Vanaken, Axel Witsel, Youri Tielemans, Amadou Onana, Kevin De Bruyne, Yannick Carrasco, Thorgan Hazard, Timothy Castagne, Thomas Meunier

Forvet: Romelu Lukaku, Michy Batshuayi, Loïs Openda, Charles De Ketelaere, Eden Hazard, Jeremy Doku, Dries Mertens, Leandro Trossard

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FAS'TA BELHANDA KADROYA ALINMADI

Beşiktaş forması giyen Romain Saiss, ülkesi Fas'ın Dünya Kupası kadrosuna dahil edilirken Adana Demirspor forması giyen Younes Belhanda kadroya alınmadı.

Fas'ın kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Yassine Bono, Munir, Tagnaouti

Defans: Hakimi, Mazraoui, Romain Saiss, Aguerd, Dari, El-Yamiq, Yahia Attiat-Alal, Badr Benoun

Orta Saha: Sofyan Amrabat, Selim Amallah, Sabiri, Ounahi, Bilel El Khanouss, Hathya Jabrane

Hücum: Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri, Booufal, Aboukhlal, Ez Abde, Amine Harit, İlias Chair, Hamdallah, Cheddira

ALMANYA KADROSU

2014 Dünya Kupası'nın sahibi Almanya'nn kadrosunda sakatlıkları bulunan Marco Reus ve Mats Hummels yer almazken Borussia Dortmund'un 17 yaşındaki genç yıldızı Youssoufa Moukoko kadroya alındı.

Almanya'nın kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Manuel Neuer, Marc-Andre ter Stegen, Kevin Trapp

Defans: Matthias Ginter, Antonio Ruediger, Niklas Suele, Nico Schlotterbeck, Thilo Kehrer, David Raum, Lukas Klostermann, Armel Bella Kotchap , Christian Guenter

Orta saha: Ilkay Gundogan, Jonas Hofmann, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Leroy Sane, Jamal Musiala, Joshua Kimmich, Thomas Mueller, Julian Brandt, Mario Goetze

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Forvet:: Kai Havertz, Youssoufa Moukoko, Niklas Fuellkrug, Karim Adeyemi

 

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