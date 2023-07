Başpehlivan Yusuf Can Zeybek’in eşi Sümeyye Zeybek: O anki coşkuyla sahaya girdim

Haberin Devamı

Yusuf Can Zeybek’in başpehlivanlığı ile sonuçlanan 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin unutulmaz anlarından biri de Antalyalı sporcunun İsmail Balaban’ı hemen yendikten sonra, sahaya giren eşi Sümeyye Sezer Zeybek’e sarılması oldu. Başpehlivanların galibiyet sonrası antrenörleri, takım arkadaşları ve taraftarlarına sarılması olağan görüntülerden ancak bir pehlivanın saha içinde galibiyeti eşiyle kutlaması Sarayiçi’nde bir ilk olarak kayıtlara geçti.

DÜNYA VE AVRUPA ŞAMPİYONLUKLARI VAR

Başpehlivanın karısı Sümeyye Zeybek güreşe yabancı biri değil, bilakis camianın içinden bir isim. Kadınlarda Avrupa ve Dünya şampiyonlukları bulunan Zeybek şu anda Kadın U20 Güreş Milli Takımımız’da antrenörlük yapıyor. Minderde defalarca şampiyonluk yaşasa da eşinin Kırkpınar başpehlivanlığının bambaşka bir duygu olduğunu belirten Sümeyye Zeybek, “Kırkpınar Başpehlivanı eşi olmak anlatılamaz. Allah herkese böyle duygular yaşatsın” şeklinde konuştu.

"HEM BEN HEM EŞİM DUYGULANDIK"

Sümeyye Zeybek, çayıra eşine koştuğu anları şöyle anlattı: “Final maçında heyecandan yerimde duramıyordum. Yusuf Can kazanınca, o an şuur dışı bir hareketle sahanın içine koşmaya başladım çünkü yıllardır her günümüz Kırkpınar şampiyonluğunu hayaliyle geçti. Daha önce planlamadık. İçimden gelen coşkuyla çimlere fırladım ve o heyecanı yaşadım. Eşim galip geldikten sonra hep Antalyalıların köşesine giderdi ama benim ani hareketim karşısında tutuldu. Hem o hem ben duygulandık. Şampiyonluğa inanıyordum.”

ET YEMEKLERiNi ÇOK SEVER AMA...

Eşimle adeta bir ekibiz. Ona destek olmaya çalışıyorum. Uyurken evde ses çıkarmamaya çalışıyorum, beslenmesini ayarlıyorum, moral motivasyonunu hep yüksek tutmaya çalışıyorum. Bilhassa beslenme konusunda bazen onu sıkıştırıyorum, o da biraz kızıyor. Eşim etli yemekleri çok sever ama benim özenle hazırladığım zeytinyağlıları da es geçmez.

"EŞiM BENi ANLIYOR"

Yusuf Can Zeybek de eşinin desteğinin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: “Eşim zaten milli sporcu. Güreşçi olduğu için onun da bir stresi, onun da bir heyecanı var. Yani beni anlayabiliyor.” Başarılı sporcu başpehlivanlık sonrası yaşadıklarıyla ilgili olarak da “Anlatılmaz biraz yaşanır misali bu iş. Sabaha kadar uyumadım. Uyumuşsam iki saat falan anca uyumuşumdur. Bir gün önce de aynı maçın heyecanıyla 3-4 saat anca uyumuşumdur” dedi.

"OĞLUM ÖMRÜMÜ UZATTI"

Yusuf Can Zeybek’in şampiyonluğı atfettiği annesi Zeliha Zeybek, “Oğlum benim ömrümü uzattı” dedi. Rahatsızlığı nedeniyle güreşleri Antalya’daki evinden takip ettiğini belirten Zeliha Zeybek “O yendikçe bayıldım, televizyona bakamadığım, gözlerimi kapattığım zamanlar oldu” dedi.

