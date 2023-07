KÄ±rkpÄ±nar YaÄŸlÄ± GÃ¼reÅŸleri finali ne zaman, saat kaÃ§ta, hangi kanalda 2023 BaÅŸpehlivanlÄ±k altÄ±n kemer mÃ¼sabaka takvimi

Haberin Devamı

662’nci geleneksel Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde başpehlivan olarak altın kemer sahibi olmak isteyen güreşçiler bugün çayıra çıktı.

Çeyrek finale kalan Özkan Yılmaz, Orhan Okulu, İsmail Balaban, Kürşat Şevki Korkmaz, Hüseyin Gümüşalan, Mehmet Yeşil Yeşil Fatih Atlı ve Yusuf Can Zeybek seyirciden aldıkları yoğun alkışla kuralarını çekti. Kura sonucunda 652 ve 655’inci Kırkpınar Güreşleri şampiyonu İsmail Balaban Kırkpınar’ın favorisi Ali Gürbüz’ü eleyen genç isim Özkan Yılmaz’la, 648 ve 649’uncu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri birincisi Mehmet Yeşil Yeşil 654 ve 657’nci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri birincisi Orhan Okulu’yla, Yusuf Can Zeybek 653’üncü Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Fatih Atlı’yla, Hüseyin Gümüşalan ise Kürşat Şevki Yılmaz ile eşleşti.Cazgırların salavatlayarak çayıra saldığı 8 başpehlivan peşrev çekerek seyirciyi selamladı. Saat 12.40 itibariıyla başlayan güreşlerde ilk yarı finalist rakibi Kürşat Şevki Yılmaz’ı yenen Hüseyin Gümüşalan oldu. Güreşlerde ikinci yarı finalist ise rakibi Fatih Atlı’yı yenen Yusuf Can Zeybek oldu. Başpehlivanlık çeyrek final güreşlerinin son iki müsabakasında ise Kırkpınar’ın favori iki isimlerinden Mehmet Yeşil Yeşil rakibi Orhan Okulu’yu yendi. İsmail Balaban Özkan Yılmaz güreşinde ise gülen taraf İsmail Balaban oldu.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ FİNALİ NE ZAMAN?

662’nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanlık yarı final müsabakaları 9 Temmuz Pazar günü saat 15.40’ta kura çekiminin ardından başlayacak. Er meydanındaki mücadeleler bugün akşam saat 17.40’ta Başpehlivanların final karşılaşması ile son bulacak.

KIRKPINAR ALTIN KEMER FİNALİ HANGİ KANALDA?

662. Kırkpınar Yağlı Güreş finali TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor. Başpehlivanlık altın kemer mücadelesi öncesinde yarı final mücadeleleri saat 15.40’tan itibaren TRT Spor ekranlarından takip edilebilecek.

YARI FİNALE ÇIKAN İSİMLER

Rakiplerini yenen Hüseyin Gümüşalan, Yusuf Can Zeybek, Mehmet Yeşil Yeşil ve İsmail Balaban yarı finalde mücadele edecek.

KIRKPINAR AĞASI 15. KEZ SEYFETTİN SELİM OLDU

Güreş müsabakaları devam ederken, gelecek yılın Kırkpınar ağası da belirlendi. Ağalık ihalesi 4 milyon 23 bin TL ile açıldı. Ağalık ihalesine Ağa Seyfettin Selim ile Mehmet Tüysüz katıldı.



Ağa adayları çeşitli teklifler sundu ve 22 Milyon 222 bin TL ile en yüksek teklifi veren, Ağa Seyfettin Selim bir kez daha ağalık ihalesini kazandı. Selim, 22 Milyon 222 bin lira vererek, ağalığın sembolik koçunu açık artırmada aldı.



662 yıllık Kırkpınar tarihinde ilk kez 4 altın kemerli ağa olma unvanına sahip olan Seyfettin Selim, 15. kez güreş ağalığı yapacak.

