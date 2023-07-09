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KÄ±rkpÄ±nar YaÄŸlÄ± GüreÅŸleri finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2023 BaÅŸpehlivanlÄ±k altÄ±n kemer müsabaka takvimi

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#KÄ±rkpÄ±nar YaÄŸlÄ± GüreÅŸleri#Final#AltÄ±n Kemer
KÄ±rkpÄ±nar YaÄŸlÄ± GÃ¼reÅŸleri finali ne zaman, saat kaÃ§ta, hangi kanalda 2023 BaÅŸpehlivanlÄ±k altÄ±n kemer mÃ¼sabaka takvimi
OluÅŸturulma Tarihi: Temmuz 09, 2023 14:30

KÄ±rkpÄ±nar yaÄŸlÄ± gÃ¼reÅŸleri kanal bilgileri ile merak ediliyor. Edirneâ€™de dÃ¼zenlenen 622. Tarihi KÄ±rkpÄ±nar gÃ¼reÅŸlerinde yarÄ± finale kalan baÅŸpehlivanlar belli oldu. Geleneksel yaÄŸlÄ± gÃ¼reÅŸlerde 53 baÅŸpehlivan altÄ±n kemer iÃ§in kÄ±yasÄ±ya mÃ¼cadele ediyor..Ã‡eyrek final mÃ¼sabakalarÄ±nda rakiplerini yenen HÃ¼seyin GÃ¼mÃ¼ÅŸalan, Yusuf Can Zeybek, Mehmet YeÅŸil YeÅŸil ve Ä°smail Balaban yarÄ± finale Ã§Ä±ktÄ±. Peki KÄ±rkpÄ±nar altÄ±n kemer finali ne zaman, saat kaÃ§ta? 662. KÄ±rkpÄ±nar YaÄŸlÄ± GÃ¼reÅŸleri finali hangi kanalda? Ä°ÅŸte, organizasyona iliÅŸkin bilgilerâ€¦

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662â€™nci geleneksel KÄ±rkpÄ±nar YaÄŸlÄ± GÃ¼reÅŸlerinde baÅŸpehlivan olarak altÄ±n kemer sahibi olmak isteyen gÃ¼reÅŸÃ§iler bugÃ¼n Ã§ayÄ±ra Ã§Ä±ktÄ±.

Ã‡eyrek finale kalan Ã–zkan YÄ±lmaz, Orhan Okulu, Ä°smail Balaban, KÃ¼rÅŸat Åževki Korkmaz, HÃ¼seyin GÃ¼mÃ¼ÅŸalan, Mehmet YeÅŸil YeÅŸil Fatih AtlÄ± ve Yusuf Can Zeybek seyirciden aldÄ±klarÄ± yoÄŸun alkÄ±ÅŸla kuralarÄ±nÄ± Ã§ekti. Kura sonucunda 652 ve 655â€™inci KÄ±rkpÄ±nar GÃ¼reÅŸleri ÅŸampiyonu Ä°smail Balaban KÄ±rkpÄ±narâ€™Ä±n favorisi Ali GÃ¼rbÃ¼zâ€™Ã¼ eleyen genÃ§ isim Ã–zkan YÄ±lmazâ€™la, 648 ve 649â€™uncu Tarihi KÄ±rkpÄ±nar YaÄŸlÄ± GÃ¼reÅŸleri birincisi Mehmet YeÅŸil YeÅŸil 654 ve 657â€™nci tarihi KÄ±rkpÄ±nar YaÄŸlÄ± GÃ¼reÅŸleri birincisi Orhan Okuluâ€™yla, Yusuf Can Zeybek 653â€™Ã¼ncÃ¼ KÄ±rkpÄ±nar YaÄŸlÄ± GÃ¼reÅŸleri BaÅŸpehlivanÄ± Fatih AtlÄ±â€™yla, HÃ¼seyin GÃ¼mÃ¼ÅŸalan ise KÃ¼rÅŸat Åževki YÄ±lmaz ile eÅŸleÅŸti.CazgÄ±rlarÄ±n salavatlayarak Ã§ayÄ±ra saldÄ±ÄŸÄ± 8 baÅŸpehlivan peÅŸrev Ã§ekerek seyirciyi selamladÄ±. Saat 12.40 itibariÄ±ylaÂ baÅŸlayan gÃ¼reÅŸlerdeÂ ilk yarÄ± finalist rakibi KÃ¼rÅŸat Åževki YÄ±lmazâ€™Ä± yenen HÃ¼seyin GÃ¼mÃ¼ÅŸalan oldu. GÃ¼reÅŸlerde ikinci yarÄ± finalist ise rakibi Fatih AtlÄ±â€™yÄ± yenen Yusuf Can Zeybek oldu.Â BaÅŸpehlivanlÄ±k Ã§eyrek final gÃ¼reÅŸlerinin son iki mÃ¼sabakasÄ±nda ise KÄ±rkpÄ±narâ€™Ä±n favori iki isimlerinden Mehmet YeÅŸil YeÅŸil rakibi Orhan Okuluâ€™yu yendi. Ä°smail Balaban Ã–zkan YÄ±lmaz gÃ¼reÅŸinde ise gÃ¼len taraf Ä°smail Balaban oldu.

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KIRKPINAR YAÄžLI GÃœREÅžLERÄ° FÄ°NALÄ° NE ZAMAN?

662â€™nci Tarihi KÄ±rkpÄ±nar YaÄŸlÄ± GÃ¼reÅŸleri BaÅŸpehlivanlÄ±k yarÄ± final mÃ¼sabakalarÄ± 9 Temmuz Pazar gÃ¼nÃ¼ saat 15.40â€™ta kura Ã§ekiminin ardÄ±ndan baÅŸlayacak. Er meydanÄ±ndaki mÃ¼cadeleler bugÃ¼n akÅŸam saat 17.40â€™ta BaÅŸpehlivanlarÄ±n final karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± ile son bulacak.

KÄ±rkpÄ±nar YaÄŸlÄ± GÃ¼reÅŸleri finali ne zaman, saat kaÃ§ta, hangi kanalda 2023 BaÅŸpehlivanlÄ±k altÄ±n kemer mÃ¼sabaka takvimi

KIRKPINAR ALTIN KEMER FÄ°NALÄ° HANGÄ° KANALDA?

662. KÄ±rkpÄ±nar YaÄŸlÄ± GÃ¼reÅŸ finali TRT Spor ekranlarÄ±ndan canlÄ± yayÄ±nlanÄ±yor. BaÅŸpehlivanlÄ±k altÄ±n kemer mÃ¼cadelesi Ã¶ncesinde yarÄ± final mÃ¼cadeleleri saat 15.40â€™tan itibaren TRT Spor ekranlarÄ±ndan takip edilebilecek.

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YARI FÄ°NALE Ã‡IKAN Ä°SÄ°MLER

Rakiplerini yenen HÃ¼seyin GÃ¼mÃ¼ÅŸalan, Yusuf Can Zeybek, Mehmet YeÅŸil YeÅŸil ve Ä°smail Balaban yarÄ± finalde mÃ¼cadele edecek.

KIRKPINAR AÄžASI 15. KEZ SEYFETTÄ°N SELÄ°M OLDU

GÃ¼reÅŸ mÃ¼sabakalarÄ± devam ederken, gelecek yÄ±lÄ±n KÄ±rkpÄ±nar aÄŸasÄ± da belirlendi. AÄŸalÄ±k ihalesi 4 milyon 23 bin TL ile aÃ§Ä±ldÄ±. AÄŸalÄ±k ihalesine AÄŸa Seyfettin Selim ile Mehmet TÃ¼ysÃ¼z katÄ±ldÄ±.

AÄŸa adaylarÄ± Ã§eÅŸitli teklifler sundu ve 22 Milyon 222 bin TL ile en yÃ¼ksek teklifi veren, AÄŸa Seyfettin Selim bir kez daha aÄŸalÄ±k ihalesini kazandÄ±. Selim, 22 Milyon 222 bin lira vererek, aÄŸalÄ±ÄŸÄ±n sembolik koÃ§unu aÃ§Ä±k artÄ±rmada aldÄ±.

662 yÄ±llÄ±k KÄ±rkpÄ±nar tarihinde ilk kez 4 altÄ±n kemerli aÄŸa olma unvanÄ±na sahip olan Seyfettin Selim, 15. kez gÃ¼reÅŸ aÄŸalÄ±ÄŸÄ± yapacak.

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KÄ±rkpÄ±nar YaÄŸlÄ± GÃ¼reÅŸleri finali ne zaman, saat kaÃ§ta, hangi kanalda 2023 BaÅŸpehlivanlÄ±k altÄ±n kemer mÃ¼sabaka takvimi

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