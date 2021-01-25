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Futbol
DHA
Haber Giriş: 25.01.2021 - 23:34 | Son Güncelleme:

Basketbol takım kaptanı lojmandaki odasında ölü bulundu

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Basketbol takım kaptanı lojmandaki odasında ölü bulundu
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Türkiye Basketbol 2'nci Lig ekiplerinden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) takımının kaptanı Ziya Berhan Kılıç (30) takım lojmanındaki odasında ölü bulundu.

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  • Basketbol takım kaptanı lojmandaki odasında ölü bulundu
  • Basketbol takım kaptanı lojmandaki odasında ölü bulundu
  • Basketbol takım kaptanı lojmandaki odasında ölü bulundu
  • Basketbol takım kaptanı lojmandaki odasında ölü bulundu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

ÇBSK takımının kaptanlığını yapan Ziya Berhan Kılıç, takımının hafta sonu Bursa deplasmanında oynayacağı maç öncesi sabah saatlerinde Çorlu Belediyesi Spor Salonunda düzenlenen antrenmanına izin alarak katılmadı.

Kaptan, takımının akşam saatlerinde gerçekleştirdiği günün ikinci idmanına da katılmayınca kulüp yetkilileri Kılıç'ın ailesine haber verdi. Aile, aradıkları Ziya Berhan Kılıç'ın telefona yanıt vermemesi üzerine sporcunun kaldığı Kemalettin Mahallesi Perşembe Pazarı mevkisindeki takım lojmanına geldi. Kilitli olan oda kapısını kıran Kılıç'ın ağabeyi ve babası genç sporcuyu yatağında hareketsiz halde buldu. Haber verilmesi ile lojmana gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ziya Berhan Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve nöbetçi Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemelerin ardından Kılıç'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu ile Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da lojmana gelerek, bilgi aldı. Spor camiasını yasa boğan ölümle ilgili inceleme sürüyor.

Basketbol takım kaptanı lojmandaki odasında ölü bulundu

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