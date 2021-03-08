Basketbol Süper Ligi'nde namağlup takım kalmadı

Anadolu Efes'in 45 puanla liderliğini sürdürdüğü ligde lacivert-beyazlı ekibi 41 puanlı Pınar Karşıyaka ile 40 puanlı Fenerbahçe Beko takip ediyor.

Ligde normal sezonu ilk 8 sırada tamamlayacak ekipler, çapraz eşleşmeyle play-off etabında mücadele edecek.

Son ikide yer alanların küme düşeceği ligde Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ile OGM Ormanspor, son 7 haftaya düşme hattında girdi. Bu iki takımın önünde Galatasaray, Büyükçekmece Basketbol, Frutti Extra Bursaspor ve Bahçeşehir Koleji yer alıyor.

Maç başına 88 sayı ortalaması yakalayan Anadolu Efes'in en skorer takım konumunda bulunduğu ligde, maç başına potasında 74 sayı gören Empera Halı Gaziantep Basketbol ise en az sayı yiyen ekip.

Türkiye Basketbol Federasyonu internet sitesindeki verimlilik puanı sıralamasında maç başına 26,43 ortalama yakalayan Beşiktaş Icrypex'ten Alperen Şengün ilk sırada yer alıyor. Alperen Şengün'ü Empera Halı Gaziantep Basketbol'dan Mouhammadou Jaiteh ile Büyükçekmece Basketbol'dan Abodunrin Gabriel Olaseni izliyor.



24. hafta programı şu şekilde...



13 Mart Cumartesi:

13.00 Aliağa Petkimspor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (ENKA)

15.15 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Pınar Karşıyaka (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

17.30 TOFAŞ-Beşiktaş Icrypex (TOFAŞ)

20.00 Darüşşafaka Tekfen-OGM Ormanspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

14 Mart Pazar:

13.00 Türk Telekom-Galatasaray (Mamak Belediyesi)

15.15 Anadolu Efes-Empera Halı Gaziantep Basketbol (Sinan Erdem)

17.30 Büyükçekmece Basketbol-Frutti Extra Bursaspor (Gazanfer Bilge)

20.00 Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko (Akatlar)

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