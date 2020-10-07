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Basketbol
AA
Haber Giriş: 07.10.2020 - 14:59 | Son Güncelleme:

Basketbol haberleri | Hasan Emir Gökalp, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'da!

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Basketbol haberleri | Hasan Emir Gökalp, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'da!
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, 24 yaşındaki Hasan Emir Gökalp'i kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Galatasaray'dan kiralanan oyun kurucu Emir Gökalp ile sezon sonuna kadar anlaşma imzalandığı belirtildi.

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Açıklamada, "Oyun kurucu Emir Gökalp Fethiye'de. Hoş geldin Emir. Lacivert-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

 

Basketbol haberleri | Hasan Emir Gökalp, Lokman Hekim Fethiye Belediyesporda

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