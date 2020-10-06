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Basketbol
Haber Giriş: 06.10.2020 - 20:54 | Son Güncelleme:

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Barış Hersek'i transfer etti

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Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Barış Hersek'i transfer etti
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, 32 yaşındaki Barış Hersek'i kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, uzun forvet oyuncusu Barış Hersek ile sezon sonuna kadar anlaşma imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Aramıza hoş geldin Barış Hersek. Lacivert-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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