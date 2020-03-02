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GeriFutbol Başakşehirli Mahmut Tekdemir: "Kimse oynamak istemiyordu"
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Futbol
Haber Giriş: 02.03.2020 - 22:36,Son Güncelleme:/

Başakşehirli Mahmut Tekdemir: "Kimse oynamak istemiyordu"

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Başakşehirli Mahmut Tekdemir: "Kimse oynamak istemiyordu"
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Başakşehir'in orta saha oyuncusu Mahmut Tekdemir, Gaziantep'i 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Gaziantep'i 3-1 mağlup eden Başakşehir'de Mahmut Tekdemir, maç sonunda konuştu.

Tekdemir, "Açıkçası bugün kimse oynamak istemiyordu, şartlar gereği, oynamak zorundayız. Duygularla oynanan bir oyun futbol. İlk yarıda ben istediğimizi sahaya yansıtamadım." dedi.

İrfan Can Kahveci ise "İlk yarıda kendimizi pek veremedik ama ikinci yarı toparladık. İyi gidiyoruz, inşallah Avrupa'da da ilerleyebildiğimiz kadar ilerleriz. " ifadelerini kullandı.

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