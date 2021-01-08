Başakşehir'den Galatasaray'a İrfan Can yanıtı: '7 milyon Euro ya da Marcao'

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapacak olan Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim’in sezon başında da istediği ancak transfer şartları ve dönemin koşulları nedeniyle girişimde bulunmadığı İrfan Can için ilk kez ciddi bir adım attı. Orta saha için Jean Michel Seri’nin de ismi geçse de Terim’in yabancı bir oyuncu kiralamaktansa bonservisiyle yerli bir oyuncu almanın daha doğru bir tercih olacağı yönünde rapor vermesinin ardından, G.Saray Yönetimi, Başakşehir’in kapısını çaldı.

2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor

Terim'in, İrfan Can’ın takıma önemli katkı sağlayacağını dile getirmesinin ardından sarı kırmızılı yöneticiler Başakşehirli mevkidaşları ile görüşerek oyuncunun transfer koşulları hakkında bilgi aldı. Sezon başında 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatan Başakşehir Kulübü de 25 yaşındaki orta saha için 7 milyon Euro bonservis bedeli istedi. Galatasaray Kulübü bunun üzerine takas teklifini masaya sundu. Başakşehirliler bu formülde sadece Marcao’yu düşünebilecekleri ilettiler.

G.Saray, Marcao'yu vermek istemiyor

Turuncu-lacivertliler, sadece Marcao ve bir miktar para karşılığında transfere onay verebileceklerinin, başka hiçbir ismi takasta istemediklerinin altını çizdi. Ancak sezon başı Marcao için Roma’dan gelen 13 milyon Euro’luk teklifi reddeden G.Saray’da bu talep uygun görülmedi. Sarı kırmızılıların oyuncu satışı yapması ve Luyindama ile yolları ayırması halinde İrfan için bütçe yaratabileceği ifade edildi

İrfan Can da gelmek istiyor

Başakşehirli İrfan Can’ın, yakın arkadaşları Oğulcan ve Taylan’ın oynadığı G.Saray’a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Ancak G.Saray, Başakşehir’in ‘Ya Marcao ya hiç’ şeklindeki yaklaşımı üzerine beklemeye geçti. Öte yandan PFDK, Antalya karşılaşmasında kırmızı kart gören Emre Kılınç’a 2 maç ceza verdi. Aynı maçta TFF yöneticilerine yönelik sözleri nedeniyle yönetici Mahmut Recevik de 45 gün ceza aldı.